Азіатські фондові індекси падають через економічну невизначенність, а технологічні компанії підтримуються сильними результатами

Більшість азіатських акцій впали в середу на тлі побоювань уповільнення економічного зростання, що зберігаються в цьому році, хоча індексам високих технологій допомогли результати великих американських компаній, які перевершили консенсус.

Гонконгський індекс Hang Seng був вийнятком, піднявшись на 0,7% завдяки зростанню акцій американських технологічних компаній, таких як Alibaba Group Holding Ltd та Baidu Inc.

У той час як індекси Волл-стріт закрилися зниженням у вівторок, результати за перший квартал Microsoft Corporation та Alphabet Inc, опубліковані після дзвінка, перевершили очікування ринку.

Акції цих двох компаній також зросли на вторинному ринку, оскільки результати показали менший тиск на прибуток від "технологій" з мегакапіталізацією через підвищення процентних ставок та високу інфляцію.

Інші технологічні азіатські індекси також показали відносно менші втрати: південнокорейський KOSPI торгувався без змін, а Taiwan Weighted index втратив 0,3%. Індійські індекси BSE Sensex 30 та Nifty 50 також не змінилися на початку торгів, чому сприяло зростання акцій технологічних компаній.

Але ширші азіатські ринки впали в середу, оскільки побоювання з приводу рецесії в США цього року значною мірою підірвали ставлення до ринків, орієнтованих на ризик. Побоювання щодо банківської кризи також були відроджені слабкими результатами банку First Republic Bank, який відзначив різке падіння рівня депозитів.

В даний час увага зосереджена на даних щодо ВВП США, які мають бути опубліковані в четвер і які, як очікується, покажуть, що зростання сповільнилося у першому кварталі.

Ринки Південно-Східної Азії з високим ступенем ризику впали найбільше: тайський індекс SET та філіппінський композитний індекс впали на 1,1% та 0,8% відповідно.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite впали на 0,2% і 0,3% відповідно на тлі побоювань з приводу нерівномірного відновлення економіки в країні. В даний час увага зосереджена на даних про промисловий прибуток Китаю, які повинні бути опубліковані в четвер, щоб оцінити стан виробничого сектора, який щосили намагався відновитися, незважаючи на відміну заходів по боротьбі з COVID.

Австралійський ASX 200 впав на 0,1%, оскільки дані щодо інфляції показали, що ціновий тиск у першому кварталі року залишався стабільним - тенденція, яка може призвести до подальшого підвищення процентних ставок Резервним банком.

Японський індекс Nikkei 225 впав на 0,7%, хоча цього тижня індекс показав себе набагато краще, ніж його азіатські колеги, оскільки управляючий Банком Японії Кадзуо Уеда підтвердив свій намір у найближчій перспективі зберігати вкрай м'яку політику.

В даний час увага зосереджена на показниках інфляції, а також на засіданні Банку Японії у п'ятницю, щоб визначити, коли центральний банк може розпочати посилення політики наприкінці цього року.