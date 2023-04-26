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АНАЛІТИКА

Індекси Волл-стріт впали через те, що прихильники слабких доходів побоюються економічного спаду

08:04 26.04.2023 |

Фінанси

 

Основні середні індекси Волл-стріт цього місяця зазнали найглибшого зниження, оскільки песимістичний прогноз UPS посилив побоювання інвесторів щодо уповільнення економіки США у вівторок, а падіння депозитів у регіональному банку First Republic посилило побоювання щодо стану банківського сектора.

Акції United Parcel Service Inc впали на 10%, що стало найбільшим денним збитком з липня 2006 року, після того, як кур'єрська компанія спрогнозувала річний дохід на рівні нижньої межі своєї попередньої мети.

Це допомогло зменшити індекс Dow Jones Transport Average на 3,6%, що стало найбільшим одноденним падінням з вересня.

Також занепокоєння викликали дані вівторка, що показують, що довіра споживачів у США у квітні впала до дев'ятимісячного мінімуму.

"Інвестори відчайдушно намагалися втриматися у розпал тижня великих доходів та економічних даних, а також великого тижня Федерального резерву наступного тижня", - сказала Керол Шлейф, головний інвестиційний директор сімейного офісу BMO в Чикаго.

Трейдери здебільшого очікують, що центральний банк підвищить ставки на 25 базисних пунктів у середу після засідання Федерального комітету з відкритих ринків.

Акції Microsoft Corp відновилися після падіння на 2,2% на звичайній сесії і стали найбільшою перешкодою для S&P 500 перед квартальним звітом. Вони змінили курс на зростання на 4,6% наприкінці торгів після того, як виторг компанії перевершив очікування аналітиків.

Так само акції материнської компанії Google Alphabet Inc зросли на 4% після того, як її виручка в першому кварталі перевершила очікування завдяки зростанню реклами та сталому попиту на хмарні послуги. Але вони впали до дзвінка на 2%.

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 344,57 пунктів, або 1,02%, до 33 530,83 пунктів; а S&P 500 втратив 65,41 пункту, або 1,58%, до 4 071,63, причому обидва показали найбільші одноденні відсоткові втрати з 22 березня.

Nasdaq Composite впав на 238,05 пунктів, або 1,98%, до 11 799,16 пунктів, що стало найбільшим одноденним процентним падінням з 9 березня.

Індекс KBW Regional Banking упав на 3,9%, а акції First Republic впали на 49%, досягнувши рекордно низького рівня.

Обложений кредитор повідомив про відтік депозитів на понад 100 мільярдів доларів у першому кварталі після найбільшої банківської кризи з 2008 року минулого місяця.

«Люди намагаються з'ясувати стан регіональних банків загалом. Чи є "канарка у вугільній шахті"? Для середнього бізнесу в країні дійсно важливо, щоб регіональні банки залишалися здоровими», - сказав Шлейф із BMO.

Також інвестори мали на увазі явне протистояння законодавців у Вашингтоні з приводу підвищення стелі держборгу США.

«Щоразу ви чуєте про потенційний дефолт, який спричинить умови, що виключають ризик. Якщо ми дійдемо до межі і навіть далі, це не обіцяє нічого хорошого для ризикованих активів чи довіри споживачів», - сказав Брайан Прайс, голова відділу управління інвестиціями Commonwealth. Фінансова мережа у Бостоні.

Акції компанії Danaher Corp, що займається медичними технологіями, впали на 8,8% після того, як вона понизила свій річний прогноз зростання продажів.

Акції General Motors Co впали на 4% після того, як компанія попередила, що зростання цін у 2022 році не триватиме довго, навіть незважаючи на те, що вона підвищила прогнози щодо річного прибутку та грошових потоків.

Акції PepsiCo Inc зросли на 2,2% після того, як компанія підвищила прогнози річного виторгу та прибутку.

Кількість випусків, що падають, на NYSE перевищила кількість зростаючих у співвідношенні 4,57 до 1; на Nasdaq співвідношення 3,50 до 1 сприяло зниженню.

S&P 500 показав 22 нових 52-тижневих максимуму та сім нових мінімумів; Nasdaq Composite зафіксував 35 нових максимумів та 378 нових мінімумів.

На біржах США було продано 10,78 млрд акцій порівняно із середнім показником 10,32 млрд за останні 20 сесій.
За матеріалами: investing.com
 

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