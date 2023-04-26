Банки очікують на зростання корпоративного кредитного портфеля без погіршення його якості – опитування НБУ

Банки поліпшили очікування стосовно перспектив кредитування: частка респондентів, що очікують на зростання обсягів кредитування бізнесу, відновилася до довоєнного рівня. Оцінки банками кредитних стандартів, попиту, схвалення заявок на кредити та інших показників кредитування впродовж останніх трьох кварталів поліпшуються. Про це свідчать результати щоквартального опитування банків про умови кредитування.

Попит на корпоративні кредити в І кварталі підсилювала потреба в оборотному капіталі, проте зміна процентних ставок його стримувала. У ІІ кварталі банки очікують на зростання попиту на всі види кредитів для бізнесу. Найбільше - на позики малому й середньому бізнесу, короткострокові та гривневі кредити.

Респонденти прогнозують у ІІ кварталі також зростання попиту і на роздрібні кредити. Найбільше - на іпотеку. Попит домогосподарств на іпотеку продовжує зростати другий квартал поспіль завдяки поліпшенню споживчих настроїв та зростанню заощаджень. Водночас пожвавлення попиту сповільнюють стримані очікування стосовно розвитку ринку нерухомості.

Погіршення якості корпоративних кредитів протягом наступних 12 місяців банки не очікують, проте для домогосподарств якість дещо погіршиться.

У I кварталі банки посилили стандарти корпоративного кредитування. Найбільше - для довгострокових і валютних кредитів. У ІІ кварталі й надалі прогнозується посилення стандартів. Більшою мірою - для великих підприємств та довгострокових кредитів. Водночас фінустанови планують дещо послабити кредитні стандарти для МСП.

Вперше з IV кварталу 2021 року банки пом'якшили стандарти кредитів населенню. Більшою мірою - для споживчих кредитів. Цьому сприяли поліпшення очікувань економічної активності, кращі курсові очікування та зростання платоспроможності населення. Стандарти іпотеки пом'якшилися завдяки активізації конкуренції банків й меншим інфляційним очікуванням. У наступному кварталі респонденти планують пом'якшувати кредитні стандарти споживчих кредитів, а для іпотеки - посилювати.

У І кварталі респонденти зазначили про зростання всіх видів ризиків, крім ліквідності. Ризик ліквідності знижується другий квартал поспіль. У ІІ кварталі банки очікують посилення всіх без виключення видів ризиків.