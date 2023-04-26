Мінфін розмістив облігації державної позики на 16 мільярдів

Міністерство фінансів на аукціонах з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що відбулися 25 квітня, залучило до державного бюджету 16,29 мільярда гривень (у еквіваленті).

Як свідчать дані Мінфіну, від продажу річних облігацій у гривні надійшло 1,88 мільярда гривень під 18,5% річних.

Крім того, Мінфін розмістив облігації з терміном обігу 16 місяців на 2,71 мільярда гривень під 19% річних.

Мінфін також розмістив 19-місячні облігації на 1,49 мільярда гривень під 19,5% річних та дворічні бенчмарк-облігації на 21,9 мільярда гривень під 19,6% річних, задовольнивши всі 14 поданих заявок.

Крім того, від розміщення шестимісячних доларових ОВДП під 4,75% річних вдалося залучити $165,56 млн, ще $54 млн надійшло від продажу дев'ятимісячих облігацій під 4,8%.

Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону 72* 73* 74 Код випуску облігацій Дорозміщення UA4000226450 Дорозміщення UA4000226286 Дорозміщення UA4000222152 Номінальна вартість 1000 1000 1000 Кількість виставлених облігацій, шт., Дата розміщення 25.04.2023 25.04.2023 25.04.2023 Дата оплати за придбані облігації 26.04.2023 26.04.2023 26.04.2023 Дата сплати відсотків 13.09.2023 28.06.2023 03.05.2023 Дата сплати відсотків 13.03.2024 27.12.2023 01.11.2023 Дата сплати відсотків 26.06.2024 01.05.2024 Дата сплати відсотків 30.10.2024 Розмір купонного платежу однією облігацію 80.00 70.00 63.50 Номінальний рівень доходності. % 16.00 14.00 12.70 Термінобігу (днів) 322 427 553 Дата погашення 13.03.2024 26.06.2024 30.10.2024 Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 2380303000 2 720 066 000 1 524 183 000 Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 1 880 303 000 2 720 066 000 1 524 183 000 Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 7 683 317 000 8 724 783 000 17 910 052 000 Кількість поданих заявок, шт. 28 27 5 Кількість задоволених заявок, шт. 27 27 5 Максимальний рівень прибутковості облігацій, % 19.00 19.00 19.50 Мінімальний рівень прибутковості облігацій, % 18.50 19.00 19.50 Встановлена прибутковість, % 18.50 19.00 19.50 Середньозважена прибутковість, % 18.50 19.00 19.50 Надходження до бюджету 1 877 031 272.78 2 705 323 242.28 1 486 200 359.64

Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону 75 76* 77* Код випуску облігацій Дорозміщення UA4000227185 Первинне розміщення UA 4000227474 (Ном. в ін.вал. США) Дорозміщення UA 4000227003 (Ном. в ін.вал. США) Номінальна вартість 1000 1000 1000 Кількість виставлених облігацій, шт. 35000000 Дата розміщення 25.04.2023 25.04.2023 25.04.2023 Дата оплати за придбані облігації 26.04.2023 26.04.2023 26.04.2023 Дата сплати відсотків 04.10.2023 Дата сплати відсотків 03.04.2024 Дата сплати відсотків 02.10.2024 Дата сплати відсотків 02.04.2025 Розмір купонного платежу однією облігацію 98.00 - - Номінальний рівень дохідності, % 19.60 4.75 4.50 Термінобігу (днів) 707 183 246 дата погашення 02.04.2025 26.10.2023 28.12.2023 Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 2 167 119 000 169 486 000 61 441 000 Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 2 167 119 000 169 486 000 55 741 000 Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 18 831 208 000 169 486 000 167 012 000 Кількість поданих заявок, шт. 14 35 36 Кількість задоволених заявок,. Шт. 14 35 35 Максимальний рівень прибутковості облігацій, % 19.60 4.75 4.85 Мінімальний рівень прибутковості облігацій, % 19.60 4.75 4.80 Встановлена прибутковість. % 19.60 4.75 4.80 Середньозважена прибутковість. % 19.60 4.75 4.80 Надходження до бюджету 2 190 632 241.15 165 564 093.96 54 001 323.39

* - військові облігації

Дані: Мінфін України