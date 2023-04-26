Мінфін розмістив облігації державної позики на 16 мільярдів

Міністерство фінансів на аукціонах з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що відбулися 25 квітня, залучило до державного бюджету 16,29 мільярда гривень (у еквіваленті).
Як свідчать дані Мінфіну, від продажу річних облігацій у гривні надійшло 1,88 мільярда гривень під 18,5% річних.
Крім того, Мінфін розмістив облігації з терміном обігу 16 місяців на 2,71 мільярда гривень під 19% річних.
Мінфін також розмістив 19-місячні облігації на 1,49 мільярда гривень під 19,5% річних та дворічні бенчмарк-облігації на 21,9 мільярда гривень під 19,6% річних, задовольнивши всі 14 поданих заявок.
Крім того, від розміщення шестимісячних доларових ОВДП під 4,75% річних вдалося залучити $165,56 млн, ще $54 млн надійшло від продажу дев'ятимісячих облігацій під 4,8%.
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
| 72*
| 73*
| 74
| Код випуску облігацій
| Дорозміщення UA4000226450
| Дорозміщення UA4000226286
| Дорозміщення UA4000222152
| Номінальна вартість
| 1000
| 1000
| 1000
| Кількість виставлених облігацій, шт.,
|
|
|
| Дата розміщення
| 25.04.2023
| 25.04.2023
| 25.04.2023
| Дата оплати за придбані облігації
| 26.04.2023
| 26.04.2023
| 26.04.2023
| Дата сплати відсотків
| 13.09.2023
| 28.06.2023
| 03.05.2023
| Дата сплати відсотків
| 13.03.2024
| 27.12.2023
| 01.11.2023
| Дата сплати відсотків
|
| 26.06.2024
| 01.05.2024
| Дата сплати відсотків
|
|
| 30.10.2024
| Розмір купонного платежу однією облігацію
| 80.00
| 70.00
| 63.50
| Номінальний рівень доходності. %
| 16.00
| 14.00
| 12.70
|Термінобігу (днів)
| 322
| 427
| 553
| Дата погашення
| 13.03.2024
| 26.06.2024
| 30.10.2024
| Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
| 2380303000
| 2 720 066 000
| 1 524 183 000
| Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
| 1 880 303 000
| 2 720 066 000
| 1 524 183 000
| Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
| 7 683 317 000
| 8 724 783 000
| 17 910 052 000
| Кількість поданих заявок, шт.
| 28
| 27
| 5
| Кількість задоволених заявок, шт.
| 27
| 27
| 5
| Максимальний рівень прибутковості облігацій, %
| 19.00
| 19.00
| 19.50
| Мінімальний рівень прибутковості облігацій, %
| 18.50
| 19.00
| 19.50
| Встановлена прибутковість, %
| 18.50
| 19.00
| 19.50
| Середньозважена прибутковість, %
| 18.50
| 19.00
| 19.50
|Надходження до бюджету
| 1 877 031 272.78
| 2 705 323 242.28
| 1 486 200 359.64
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
| 75
| 76*
| 77*
| Код випуску облігацій
| Дорозміщення UA4000227185
| Первинне розміщення UA 4000227474 (Ном. в ін.вал. США)
| Дорозміщення UA 4000227003 (Ном. в ін.вал. США)
| Номінальна вартість
| 1000
| 1000
| 1000
| Кількість виставлених облігацій, шт.
| 35000000
|
|
| Дата розміщення
| 25.04.2023
| 25.04.2023
| 25.04.2023
| Дата оплати за придбані облігації
| 26.04.2023
| 26.04.2023
| 26.04.2023
| Дата сплати відсотків
| 04.10.2023
|
|
| Дата сплати відсотків
| 03.04.2024
|
|
| Дата сплати відсотків
| 02.10.2024
|
|
| Дата сплати відсотків
| 02.04.2025
|
|
| Розмір купонного платежу однією облігацію
| 98.00
| -
| -
| Номінальний рівень дохідності, %
| 19.60
| 4.75
| 4.50
|Термінобігу (днів)
| 707
| 183
| 246
| дата погашення
| 02.04.2025
| 26.10.2023
| 28.12.2023
| Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
| 2 167 119 000
| 169 486 000
| 61 441 000
| Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
| 2 167 119 000
| 169 486 000
| 55 741 000
| Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
| 18 831 208 000
| 169 486 000
| 167 012 000
| Кількість поданих заявок, шт.
| 14
| 35
| 36
| Кількість задоволених заявок,. Шт.
| 14
| 35
| 35
| Максимальний рівень прибутковості облігацій, %
| 19.60
| 4.75
| 4.85
| Мінімальний рівень прибутковості облігацій, %
| 19.60
| 4.75
| 4.80
| Встановлена прибутковість. %
| 19.60
| 4.75
| 4.80
| Середньозважена прибутковість. %
| 19.60
| 4.75
| 4.80
|Надходження до бюджету
| 2 190 632 241.15
| 165 564 093.96
| 54 001 323.39
* - військові облігації
Дані: Мінфін України