Європейські акції знижуються; UBS слабшає після падіння прибутку

Європейські фондові ринки у вівторок дрейфували вниз через втрати у банківському секторі напередодні початку сезону великих технологічних звітів на Волл-стріт.

О 04:05 за східним часом (08:05 за Грінвічем) індекс DAX у Німеччині торгувався на 0,2% нижче, CAC 40 у Франції - на 0,7%, а FTSE 100 у Великій Британії - на 0,4%.

Сезон звітності за перший квартал у самому розпалі, і банківський сектор виходить на перший план у Європі.

Акції UBS впали на 4,5% після того, як швейцарський кредитор повідомив про зниження прибутку на 52% за перший квартал через збільшення на 665 млн доларів юридичних положень щодо цінних паперів, забезпечених житловою іпотекою в США.

UBS також повинен спробувати поглинути Credit Suisse після того, як він був змушений прийняти його на початку цього місяця, коли його колишній конкурент зафіксував відтік активів на суму понад 68 мільярдів доларів протягом першого кварталу.

Акції Santander впали майже на 4% після того, як другий за величиною кредитор єврозони з точки зору ринкової вартості повідомив про невелике збільшення чистого прибутку в першому кварталі на тлі слабших результатів у Бразилії.

Генеральний директор Standard Chartered Білл Уінтерс попередив у понеділок, що банківський сектор може зіткнутися з новими проблемами, які можуть «повернутися додому, щоб сховатися в тій чи іншій формі кризи», навіть незважаючи на те, що заворушення минулого місяця, схоже, затихли.

Акції Novartis зросли на 1,8% після того, як швейцарський виробник ліків підвищив прогноз прибутку на весь рік, у той час як акції Nestle зросли на 1,5% завдяки тому, що найбільша у світі компанія з виробництва упакованих продуктів харчування вперше повідомила про трохи кращі ніж очікувалося, квартальні продажі.

Акції ABB зросли на 2,7% після того, як інжинірингова компанія підвищила річний прогноз продажу та прибутку.

Доходи від американських технологічних гігантів Microsoft та материнської компанії Google Alphabet у вівторок очолили список спостереження, випередивши показники Meta Platforms, власника Facebook, Amazon та Intel.

Інвестори шукатимуть новини про скорочення витрат та скорочення робочих місць у галузі, а також про їхні зусилля у галузі штучного інтелекту.

Андреа Енріа, голова наглядової ради Європейського центрального банку, має виступити пізніше на засіданні, і інвестори прислухатимуться до підказок щодо майбутнього спрямування грошово-кредитної політики центрального банку.

Очікується, що Європейський центральний банк знову підвищить відсоткові ставки на початку травня, і це рішення схоже підтвердив головний економіст центрального банку Філіп Лейн в інтерв'ю французькій газеті Le Monde, опублікованому вранці у вівторок.