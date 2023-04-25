Золото зростає на тлі ослаблення долара, ринки чекають не лише на підвищення ставок ФРС

Ціни на золото зросли у вівторок, продовживши відновлення на третю сесію поспіль, оскільки долар упав на тлі ставок на те, що Федеральна резервна система може призупинити цикл підвищення процентної ставки вже у червні.

Долар США впав на 0,2% і впав до двотижневого мінімуму, скасувавши велику частину свого недавнього зростання на тлі відродження ставок на паузу ФРС, деякі учасники навіть налаштовуються на зниження ставки в кінці цього року.

Цей сценарій є гарною ознакою для золота, з огляду на те, що зростання відсоткових ставок збільшує альтернативну вартість володіння нерентабельними активами, такими як зливки. Очікується, що розворот ФРС також буде викликаний погіршенням економічних умов, що підвищить привабливість жовтого металу як прихістку.

Спотове золото зросло на 0,3% до 1995,57 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото зросли на 0,3% до 2006,35 доларів за унцію до 21:43 за східним часом (1:43 за Грінвічем). Обидва інструменти налаштовані на зріст третій день поспіль.

Хоча очікується, що ФРС підвищить ставки ще на 25 базисних пунктів, коли збереться наступного тижня, ціни на ф'ючерси ФРС показують, що ринки оцінюють ймовірність припинення підвищення ставок у середині року більш ніж на 60%.

Опитування Bloomberg також вказало на зростаючі ставки на те, що ФРС знизить процентні ставки наприкінці цього року, особливо якщо економічні умови погіршаться.

Але центральний банк поки що не дав жодних вказівок на те, що має намір пом'якшити свою яструбину позицію в найближчі місяці. В останні тижні низка чиновників ФРС попереджала, що відсоткові ставки, ймовірно, зростатимуть далі, щоб придушити липку інфляцію - тенденція, яка зміцнила долар і чинила тиск на ринки металів.

В даний час увага в основному зосереджена на сигналах ФРС наступного тижня про те, як розвиватиметься грошово-кредитна політика в частину року, що залишилася.

Ціни на інші дорогоцінні метали трохи зросли у вівторок, ф'ючерси на платину та срібло зросли на 0,1% кожен.

Серед промислових металів ціни на мідь отримали невелику підтримку від слабшого долара, оскільки ринки побоювалися, що погіршення економічних умов вплине на попит на червоний метал.

Ф'ючерси на мідь залишилися без змін на рівні 3,9737 доларів за фунт.

Побоювання з приводу нерівномірного відновлення економіки Китаю також чинили тиск на мідь з огляду на те, що слабка виробнича активність найбільшого у світі імпортера міді може знизити його апетит до сировинних товарів.