Банки минулого тижня видали ₴1,7 мільярда доступних кредитів - Мінфін

Із моменту старту програми «Доступні кредити 5-7-9%» суб'єкти підприємництва отримали від уповноважених банків кредити на 190,59 млрд грн, із них за останній тиждень - на 1,7 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

"За минулий тиждень у межах Програми видано 315 пільгових кредитів на загальну суму 1,7 млрд грн, у тому числі, банками державного сектору економіки укладено 174 кредитних договорів на суму 0,6 млрд гривень", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з моменту старту Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» суб'єкти підприємництва отримали від уповноважених банків 59 857 кредитів на загальну суму 190,59 млрд грн, з яких 39 343 - від банків державного сектору економіки на загальну суму 80,64 млрд гривень.

За період дії воєнного стану в Україні у рамках державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» укладено 25 035 кредитних договорів на загальну суму 100,97 млрд грн (у тому числі банками державного сектору - 18 867 кредитних договорів на суму 53,99 млрд грн), з яких: 1,55 млрд грн - на інвестиційні цілі, 7,30 млрд грн - як антикризові кредити, 4,35 млрд грн - як рефінансування попередньо отриманих кредитів, 27,46 млрд грн - кредити для сільськогосподарських товаровиробників та 56,794 млрд грн - на антивоєнні цілі.

Програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП). Єдиним учасником ФРП є уряд України в особі Міністерства фінансів України, що координує усі аспекти діяльності ФРП.

За Державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%» ФРП уклав угоди про співробітництво з 45 банками.

Як повідомлялося, урядова програма «Доступні кредити 5-7-9%» стартувала 1 лютого 2020 року. В її межах діють три відсоткові ставки (залежно від дати заснування бізнесу та його розміру (річного обороту): 5% річних - якщо виручка до 25 млн гривень і створюються мінімум 2 робочих місця протягом першого кварталу; 7% річних - для бізнесу з виручкою до 25 млн гривень; 9% річних - для бізнесу з виручкою до 50 млн гривень.

У березні 2023 року Кабінет Міністрів дозволив підприємцям із територій можливих бойових дій і деокупованих територій брати участь у державній програмі «Доступні кредити 5-7-9%».