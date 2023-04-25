Європейські акції знижуються; Philips злетів на запропонованій судовій угоді

Європейські фондові ринки в понеділок знизилися, оскільки інвестори виявляли обережність на початку тижня, який включає ключові економічні публікації, а також звіти про доходи від провідних кредиторів регіону і великих технологічних компаній на Волл-стріт.

О 03:35 за східним часом (07:35 за Грінвічем) індекс DAX у Німеччині торгувався на 0,2% нижче, CAC 40 у Франції - на 0,3%, а FTSE 100 у Великій Британії - на 0,1%.

Сезон звітності набирає обертів на цьому тижні, коли технологічні гіганти Alphabet, Microsoft, Amazon та Meta Platforms мають звітувати. Це буде ключовою перевіркою для ринків, оскільки інвестори шукають, чи цього року виправдане сильне зростання в технологічному секторі.

Деякі відомі європейські банки також мають звітувати про доходи наступного тижня, зокрема UBS, Deutsche Bank, Santander та Barclays.

Результати надходять після дуже неспокійного першого кварталу для банків після краху двох регіональних кредиторів США минулого місяця.

Credit Suisse почав роботу в понеділок, заявивши, що в першому кварталі у нього був відтік чистих активів у розмірі 61 млрд. швейцарських франків (68 млрд. доларів), додавши, що відтік триває навіть після придбання кредитора конкуруючим UBS.

Акції Philips зросли більш ніж на 10%, оскільки інвестори позитивно відреагували на те, що голландська компанія, що займається технологіями охорони здоров'я, зарезервувала резерв у розмірі 630 мільйонів доларів у рамках запланованого врегулювання в США у зв'язку з відкликанням мільйонів пристроїв, які лікують апное уві сні. Генеральний директор Рой Якобс назвав це «важливим кроком у розгляді судового розгляду».

Щодо економічних даних, то в п'ятницю Єврозона випустить попередні дані щодо ВВП за перший квартал, а того ж дня мають бути опубліковані квітневі звіти про інфляцію у найбільших економіках регіону Німеччини, Франції та Іспанії.

Очікується, що Європейський центральний банк знову підвищить відсоткові ставки на початку травня, при цьому більшість аналітиків очікують підвищення на 25 базисних пунктів, хоча не виключено значного підвищення, оскільки інфляція вбачається стійкою.

У понеділок буде опубліковано популярний німецький індекс ділового клімату Ifo, який, як очікується, продемонструє невелике покращення корпоративної впевненості у найбільшій економіці єврозони.