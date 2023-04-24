Долар зростає, очікуючи на другий щомісячний збиток поспіль

Долар почав останній торговий тиждень місяця на більш міцній основі, оскільки трейдери очікували безліч нарад центральних банків з питань політики, які можуть сигналізувати про те, коли може припинитися різке підвищення процентних ставок у всьому світі.

Очікується, що політики Федеральної резервної системи США підвищать ставки ще на 25 базисних пунктів на засіданні Федерального комітету з відкритих ринків (FOMC) наступного тижня, хоча основна увага буде приділена прогнозам майбутньої траєкторії ставок.

У той час як останні економічні дані вказують на уповільнення зростання в США, деякі галузі економіки продовжують демонструвати стійкість, тоді як інфляція залишається стійкою, що змушує трейдерів обговорювати масштаби зниження ставок, які очікуються вже з липня до кінця року.

Долар США значно зріс по відношенню до більшості основних валют на азіатських торгах, при цьому євро та фунт стерлінгів впали на 0,07% до 1,0981 долара та на 0,06% до 1,2437 долара відповідно.

Австралієць упав на 0,29% до 0,6674 доларів.

Індекс долара США зріс на 0,13% до 101,81, але був на шляху до щомісячної втрати понад 0,7%, впавши більш ніж на 2% у березні.

Дані, опубліковані в п'ятницю, показали, що ділова активність у США і єврозоні набрала обертів у квітні, що зменшило побоювання з приводу рецесії, що насувається, в основних економіках.

"Висновок з різних PMI полягає в тому, що сектор послуг як у Європі, так і в США здається досить стійким", - сказав Рей Аттрілл, голова відділу валютної стратегії в Національному банку Австралії.

«Поки що немає нічого, що могло б "повісити капелюха" на зниження ставок у другій половині року», - додав він, зазначивши, що індикатори, пов'язані з інфляцією, мають показати більше свідчень послаблення цінового тиску.

Ринки очікують, що Європейський центральний банк (ЄЦБ), який також збереться наступного тижня, підніме ставки на чверть пункту із деяким шансом на підвищення на 50 базисних пунктів.

Президент ЄЦБ Крістін Лагард заявила минулого тижня, що інфляція в єврозоні залишається надто високою, і грошово-кредитна політика ЄЦБ «ще має пройти довгий шлях», щоб повернути інфляцію до цільового рівня в 2%.

В Азії засідання Банку Японії з питань політики цього тижня займає центральне місце, оскільки воно знаменує перше засідання під головуванням нового керуючого Банку Японії Казуо Уеда.

Очікується, що на засіданні Уеда підтримає поточну ультрам'яку політику Банку Японії, щоб заспокоїти ринки після того, як він змінив Харухіко Курода на початку цього місяця.

"Ми, як і раніше, розраховуємо на відміну режиму YCC (контроль кривої прибутковості), підвищення процентної ставки на якомусь етапі цього року на тлі посилення інфляційного тиску і підвищувального тиску на зростання заробітної плати в Японії", - сказав валютний стратег OCBC Крістофер Вонг.

Наразі єна впала приблизно на 0,2% до 134,41 за долар США.