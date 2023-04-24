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Азіатські акції падають, оскільки ринки чекають на сигнали від центробанків та економічні показники
07:32 24.04.2023 |
Більшість азіатських акцій у понеділок коливалися від флету до мінімуму, оскільки ринки пригальмували напередодні багатьох засідань центробанків та економічних показників, які мають відбутися протягом наступних двох тижнів, при цьому увага також була звернена на сезон звітності в США.
Минулого тижня регіональні ринки зазнали різких втрат, оскільки низка слабших, ніж очікувалося, доходів від великих американських компаній посилила побоювання з приводу уповільнення ділової активності на тлі підвищення процентних ставок.
Яструбові сигнали Федеральної резервної системи також вплинули, оскільки все більше політиків закликало до подальшого підвищення ставок для стримування інфляції.
Японський Nikkei 225 виріс у понеділок напередодні нових сигналів про інфляцію, які мають з'явитися цього тижня. Дані, опубліковані минулого тижня, показали, що споживчі ціни залишалися незмінно високими протягом березня, що, ймовірно, стримувало економіку.
Але основна увага приділяється нараді Банку Японії з питань політики у п'ятницю - першій нараді за нового керуючого Кадзуо Уеда. Очікується, що Банк Японії збереже свою ультра-голубину позицію, але може дати сигнали про плани посилення наприкінці цього року, особливо з огляду на те, що інфляція залишається жорсткою.
Південнокорейський KOSPI впав на 0,8% напередодні опублікованих у вівторок даних з ВВП за перший квартал, які, як очікується, покажуть, що зростання, ймовірно, сповільниться на тлі зустрічних вітрів, що зберігаються, через слабкий експорт. Банк Кореї нещодавно призупинив цикл підвищення ставок через виражену економічну слабкість.
Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite впали на 0,6% та 0,4% відповідно, а гонконгський Hang Seng втратив 0,6%. Змішані економічні дані з Китаю також викликали питання щодо масштабів відновлення цього року, оскільки виробничий сектор країни продовжував зазнавати труднощів.
Австралійський ASX 200 не змінився напередодні даних щодо інфляції цього тижня, а також засідання Резервного банку наступного тижня.
Азіатські ринки загалом коливалися в діапазоні від флету до мінімуму, з обережністю напередодні ключових економічних показників США цього тижня. Очікується, що дані ВВП за перший квартал, які мають бути опубліковані в четвер, покажуть, що зростання сповільнилося ще більше в порівнянні з попереднім кварталом. Тоді як значення індексу цін PCE, який є кращим індикатором інфляції ФРС, також, як очікується, покаже, що інфляція у березні залишалася стійкою.
Дані буде опубліковано напередодні засідання Федеральної резервної системи наступного тижня, на якому банк збирається підвищити ставки ще на 25 базисних пунктів. Побоювання з приводу підвищення відсоткових ставок у США в останні тижні вдарили по азіатських ринках, враховуючи, що жорсткіші умови ліквідності на Заході зазвичай передвіщають повільніші потоки капіталу в Азію.
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