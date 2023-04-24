Золото впало нижче 2000 доларів на тлі побоювань щодо підвищення ставки, що зберігаються

Ціни на золото трохи зросли після нещодавніх втрат у понеділок, залишаючись під тиском, оскільки побоювання з приводу підвищення процентної ставки ФРС, знизили апетит до жовтого металу, як і недавній сплеск прибутковості казначейських облігацій.

Ціни на дорогоцінні метали продемонстрували втрати два тижні поспіль, оскільки яструбині коментарі представників ФРС і деякі сильніші, ніж очікувалося, економічні дані посилили побоювання, що ФРС продовжить підвищувати процентні ставки цього року.

Такий сценарій віщує посилення понижувального тиску на золото, враховуючи, що зростаючі відсоткові ставки за кредитами підвищують альтернативну вартість зберігання злитків, які не приносять жодної прибутковості. Ця ідея призвела до того, що золото залишило позначку 2000 доларів, у той час, як долар зміцнився.

Спот-золото залишається на рівні 1983,94 долара за унцію, тоді як ф'ючерси на золото зросли на 0,2% до 1993,95 долара за унцію до 20:48 за східним часом (00:48 за Грінвічем). Обидва інструменти втратили понад 1% попереднього тижня.

Двотижневе падіння золота сталося невдовзі після того, як жовтий метал підскочив майже до рекордних максимумів, в основному через попит на прихісток, що збільшився, оскільки ринки побоювалися потенційної банківської кризи і рецесії цього року.

Очікується, що побоювання рецесії, особливо у зв'язку з подальшим зростанням процентних ставок у США, нададуть деяку підтримку жовтому металу з огляду на його статус прихістку.

Ціни на ф'ючерси ФРС показують, що ринки оцінюють ймовірність того, що ФРС підвищить ставки на 25 базисних пунктів (б.п.) наступного тижня з майже 90-відсотковою ймовірністю. У той час, як очікується, що центральний банк просигналізує про паузу в червні, ринки оцінюють невелику, але ймовірність ще одного підвищення на 25 базисних пунктів у червні.

Декілька спікерів ФРС нещодавно дали зрозуміти, що відсоткові ставки зростатимуть далі, враховуючи, що інфляція в США, як і раніше, значно перевищує цільовий діапазон центрального банку. Потім мають бути прийняті рішення щодо підвищення ставок від інших великих центральних банків, включаючи Європейський центральний банк та Резервний банк Австралії.

Будь-яке посилення світових монетарних умов віщує посилення тиску на золото.

Ціни на інші дорогоцінні метали у понеділок були різноспрямованими: ф'ючерси на платину знизилися на 0,8%, а ф'ючерси на срібло зросли на 0,3%.

Серед промислових металів ф'ючерси на мідь трохи впали, продовжуючи різкі втрати минулого тижня, оскільки побоювання уповільнення промислової активності сильно вплинули на котирування. Ф'ючерси на мідь впали на 0,1% - до $3,9888 за фунт.

Зростання невизначеності щодо відновлення економіки Китаю, який є найбільшим у світі імпортером міді, також підірвала привабливість червоного металу.