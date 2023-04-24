Волл-стріт показала невелике зростання напередодні тижня великих доходів

Основні фондові індекси США завершили торги п'ятниці невеликим зростанням після змішаних результатів, оскільки інвестори оцінювали, як суперечливі економічні дані можуть вплинути на відсоткові ставки.

Опитування показало, що ділова активність у США прискорилася до 11-місячного максимуму у квітні, що ще більше затьмарило перспективи грошово-кредитної політики Федеральної резервної системи після того, як минулого тижня дані показали ослаблення економіки.

Акції Procter & Gamble Co зросли на 3,5%, оскільки клієнти продовжували купувати, незважаючи на неодноразові підвищення цін, що допомогло виробнику продуктів, починаючи від прального порошку Tide та бритв Gillette та закінчуючи шампунем Head & Shoulders та зубною пастою Crest, підвищити свій прогноз продажів та рентабельність у третьому кварталі.

Еталонний індекс S&P 500 загалом залишався стабільним на ранніх етапах сезону звітності за перший квартал, і інвестори очікують, що результати будуть прохолодними. Поточного тижня ми побачимо потік звітів, у тому числі від технологічних та зростаючих компаній із великою капіталізацією, акції яких сприяли ралі S&P 500 на початку року.

"Ринок в основному перебував у режимі очікування напередодні великих технологічних доходів наступного тижня", - сказав у п'ятницю Кіт Лернер, співдиректор з інвестицій у Truist Advisory Services. «Йде перетягування каната між хорошими та поганими економічними даними, хорошими та поганими даними про доходи».

Індекс Dow Jones Industrial Average виріс на 22,34 пункту, або 0,07%, до 33 808,96 пунктів, S&P 500 додав 3,73 пунктів, або 0,09%, до 4133,52 пунктів, а Nasdaq Composite додав 12 , 90 пункту, або 0,11%, до 12 072,46 пункту.

За тиждень S&P 500 втратив 0,1%, Dow - 0,2%, а Nasdaq - 0,4%.

Результати поточного тижня будуть представлені деякими найдорожчими компаніями США, включаючи Microsoft, материнську компанію Google Alphabet і Amazon. Акції Amazon зросли на 3% у п'ятницю після того, як дослідницька фірма передбачила, що бізнес інтернет-магазину в Північній Америці перевершить оцінки Волл-стріт.

Акції групи матеріалів впали на 0,9%, найбільше серед секторів S&P 500 через зниження акцій Freeport-McMoRan Inc і Albemarle Corp. Акції Albemarle впали на 10% після того, як Чилі оприлюднила плани щодо націоналізації літієвої промисловості. Акції Freeport впали на 4,1% після того, як прибуток компанії з видобутку міді в першому кварталі скоротився більш ніж удвічі.

Щодо інших новин про доходи, акції HCA Healthcare Inc підскочили приблизно на 4% після того, як оператор лікарень підвищив прогнози на 2023 рік. Його звіт підвищив акції інших операторів лікарень.

За даними Refinitiv, досі аналітики здебільшого зберігали очікування позаминулого тижня щодо падіння квартального прибутку компаній зі списку S&P 500 майже на 5% у річному обчисленні.

"Непередбачуваність доходів і доходів, а також прогнозів на майбутнє значно зросла", - сказав Пітер Туз, президент Chase Investment Counsel. "У вас є ознаки того, що економіка пом'якшується всюди".

Випусків, що знижуються, на NYSE було більше, ніж зростаючих у співвідношенні 1,24 до 1; на Nasdaq співвідношення 1,10 до 1 сприяло зниженню.

S&P 500 показав 20 нових 52-тижневих максимумів та 4 нових мінімуми; Nasdaq Composite зафіксував 53 нових максимуми та 186 нових мінімумів.

Близько 9,9 млрд акцій перейшло з рук в руки на біржах США порівняно із середнім показником 10,4 млрд на день за останні 20 сесій.