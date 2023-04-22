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АНАЛІТИКА

Чистий продаж НБУ цього тижня підскочив до $560,1 млн

23:44 21.04.2023 |

Фінанси

 

Чистий продаж доларів Національним банком України (НБУ) підскочив цього тижня до $560,1 млн із $242,9 млн тижнем раніше, це найвищий показник за останні вісім тижнів.

Згідно з інформацією НБУ на його сайті, з 17 по 21 квітня 2023 року купівля ним валюти знову була відсутня.

На готівковому ринку долар за підсумками тижня подорожчав відразу на 0,35 грн - до близько 38,15 грн/$1.

Учасники ринку пов'язують зміну тенденції на ньому з побоюваннями, спричиненими тимчасовою забороною ввезення української агропродукції в Польщу, Угорщину та Словаччину, а також нестабільною роботою зернового коридору, що ставить під питання його продовження після 18 травня.

Загалом від початку цього року НБУ придбав на ринку $62,3 млн, тоді як продав $8 млрд 172,7 млн.

Як повідомлялося, обсяг інтервенцій Нацбанку в березні знизився до $1,67 млрд із $2,43 млрд у лютому і $3,08 млрд і $3,16 млрд у січні та грудні.

У зв'язку зі значним надходженням зовнішнього фінансування міжнародні резерви України за березень зросли на 10%, або на $3 млрд - до $31,88 млрд.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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