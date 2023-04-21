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Банки за місяць видали кредитів на 3,8 мільярда за держгарантіями на портфельній основі

16:55 21.04.2023 |

Фінанси, Економіка

 

У межах підтримки мікро, малого та середнього бізнесу в Україні з початку використання інструменту державних гарантій на портфельній основі з грудня 2020 року видано 21 929 кредитів на загальну суму 70,4 млрд грн.

Як повідомляє Міністерство фінансів, станом на 1 квітня 2023 року 29 банків-кредиторів обслуговують 16 955 кредитів на суму 53,26 млрд грн.

Зобов'язання за основним боргом, що частково забезпечений державними гарантіями на портфельній основі, становили 25,94 млрд грн. Це близько 71% від загального ліміту наданих гарантій (36,33 млрд грн).

При цьому в березні 2023 року укладено 728 кредитних договорів на суму 3,82 млрд грн із часткою зобов'язань за основним боргом, гарантованих державою, в обсязі 2,08 млрд грн.

За кількістю кредитів, що обслуговуються станом на 1 квітня поточного року під державні гарантії на портфельній основі лідирує "Приватбанк" - наразі обслуговується 12 024 кредит на загальну суму 18,1 млрд грн, що становить 73% від ліміту таких гарантій, наданих цьому банку. Другим за кількістю таких кредитів є "Ощадбанк" - 2 106 кредит на загальну суму 8,8 млрд грн (відповідно - 74% від ліміту банку).

Найбільший обсяг кредитів обслуговується:

* в Одеській області - 1 176 кредитів на близько 3,94 млрд грн;
* у Києві, де обслуговується 1 137 кредит на 3,92 млрд грн;
* у Дніпропетровській області - 1 519 кредитів на 3,83 млрд грн;
* у Львівській - 1 421 кредитів на 3,55 млрд грн.

За видом економічної діяльності найбільше кредитів, частково забезпечених державними гарантіями на портфельній основі, обслуговуються у таких сферах:

* сільське господарство - 6 333 кредит на 33,73 млрд грн;
* оптова та роздрібна торгівля, ремонт транспортних засобів - 6 679 кредитів на загальну суму 10,51 млрд грн;
* переробної промисловості - 1 535 кредити на 5,51 млрд грн.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: кредит
 

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