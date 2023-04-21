Європейські акції падають; економічні дані викликають побоювання уповільнення

Європейські фондові ринки у п'ятницю знизилися, оскільки економічні дані вказують на уповільнення економічного зростання у регіоні.

О 03:40 за східним часом (07:40 за Грінвічем) індекс DAX у Німеччині торгувався на 0,4% нижче, CAC 40 у Франції - на 0,2%, а FTSE 100 у Великій Британії - на 0,1%.

Місячне ралі ризикованих активів після стабілізації банківської системи, здається, видихається, оскільки економічні цифри вказують на економічний спад.

Британські роздрібні продажі впали на 0,9% порівняно з березнем, річне падіння склало 3,1%, оскільки споживачі давали лад роздрібрим витратам, враховуючи помірну інфляцію.

"Скрутна погода вплинула на продаж майже у всіх секторах", - сказав Даррен Морган, директор відділу економічної статистики ONS. «Продажі у продуктових магазинах також знизилися, оскільки відгуки рітейлерів свідчать про те, що зростання вартості життя та зростання цін на продукти харчування продовжують впливати на споживчі витрати».

Крім того, дані індексу менеджерів із закупівель із Франції та Німеччини підтвердили розбіжність між двома основними секторами економіки, виробництвом та послугами.

Виробничі огляди обох країнах залишалися біля стійкого спаду, тоді як послуги були стійкими, що свідчить про подальший інфляційний тиск.

Це, ймовірно, призведе до того, що Європейський центральний банк знову підніме процентні ставки наступного місяця.

З корпоративного боку акції SAP виросли, випередивши ринок загалом, після того, як виробник програмного забезпечення для бізнесу повідомив про зростання виручки в першому кварталі на 10%, чому сприяв його хмарний бізнес.

Акції Holcim впали на 1,2%, незважаючи на те, що найбільший у світі виробник цементу підвищив річний прогноз після перевищення прогнозів на перший квартал.