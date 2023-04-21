ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 21.04.23

Яскравий блакитний спалах, який спостерігали на Київщині, та й на Чернігівщині, вчора о десятій вечора - оригінальна звістка про прибуття до України генсека НАТО Єнса Столтенберга. Жарт, звісно. Та чи буде цей візит таким же яскравим?