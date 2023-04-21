Долар перервав п'ятитижневу смугу невдач, оскільки прогнози щодо підвищення ставки у США у травні стали твердими

Долар продемонстрував свій перший тижневий приріст більш ніж за місяць у п'ятницю, оскільки зробив ставку на чергове підвищення процентної ставки Федеральною резервною системою США у травні, хоча його зростання було обмежене слабкими економічними даними, що вказують на уповільнення економіки.

В Азії споживча інфляція в Японії залишалася стабільно вищою за цільовий показник центрального банку в березні, при цьому ключовий індекс досяг максимуму за чотири десятиліття, що змусило Банк Японії (BOJ) відмовитися від своєї ультрам'якої грошово-кредитної політики.

Долар упав по відношенню до японської єни на початку торгів в Азії, хоча й зріс по відношенню до більшості основних валют, індекс долара США зріс на 0,06% до 101,84.

Індекс, який вимірює курс долара США до шести основних аналогів, продемонстрував щотижневе зростання більш ніж на 0,2% після сталих п'яти тижнів втрат.

Очікування того, що ФРС підвищить відсоткові ставки на 25 базисних пунктів у травні, надали деяку підтримку долару США. Грошові ринки нині оцінюють ймовірність такого підвищення наступного місяця в 84,5% порівняно з ймовірністю 67% тиждень тому, згідно з CME FedWatch tool.

Відносно долара євро впав на 0,03% до 1,0967 долара, а фунт стерлінгів упав на 0,09% до 1,24325 долара.

Проте зростання долара було обмежено після того, як дані США, опубліковані в четвер, посилили побоювання з приводу рецесії.

Число американців, які подали нові заявки на допомогу по безробіттю, помірно збільшилося минулого тижня, що свідчить про поступове уповільнення ринку праці. Окремий звіт Федерального резервного банку Філадельфії показав, що показники виробничої активності в середньоатлантичному регіоні у квітні впали до найнижчого рівня майже за три роки.

"Економіка США рухається до рецесії", - сказав Джозеф Капурсо, голова відділу міжнародної економіки в Commonwealth Bank of Australia. «Ми думаємо, що рецесія настане приблизно в середині року.

"Але проблема для ФРС полягає в тому, що інфляція все ще тримається на вищому рівні, тому ми, як і раніше, думаємо, що ФРС збирається підвищити відсоткові ставки, принаймні ще раз".

Економіка Японії також демонструвала ознаки посилення цінового тиску: дані, опубліковані у п'ятницю, показали, що її базовий індекс споживчих цін зріс на 3,1% у березні порівняно з минулим роком, тоді як індекс без урахування вартості палива виріс найшвидшими річними темпами за чотири десятиліття.

Долар наразі впав на 0,07% до єни до 134,13.

П'ятничні дані можуть підтримати очікування ринку про те, що Банк Японії може поетапно згорнути свою масштабну програму стимулювання наприкінці цього року, і тепер вся увага звернена на засідання Банку Японії з питань політики наступного тижня, перше засідання під головуванням нового керуючого центрального банку Кадзуо Уеди .

"Я не думаю, що Уеда збирається змінити політику на своєму першому засіданні наступного тижня", - сказав Капурсо з CBA. «Але було кілька натяків на перегляд політики, тож це говорить мені про те, що... вони переїдуть у найближчі кілька місяців».

В інших валютах австралійський долар впав на 0,07% до 0,6738 долара, а ківі впав на 0,12% до 0,61705 долара.

Дані, опубліковані в четвер, показали, що інфляція споживчих цін у Новій Зеландії в першому кварталі виявилася нижчою за очікування, хоча й залишилася близькою до історичних максимумів.