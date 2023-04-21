Індекси Волл-стріт впали після похмурих звітів Tesla

Основні фондові індекси США в четвер закрилися зниженням після квартальних звітів компаній, що розчаровують, включаючи Tesla та AT&T, в той час як інвестори шукали ясності щодо відсоткових ставок.

Акції Tesla впали на 9,7% після того, як виробник електромобілів повідомив про найнижчий квартальний валовий прибуток за два роки і дав зрозуміти, що продовжить знижувати ціни. Акції AT&T впали на 10,4% після того, як оператор бездротового зв'язку не виправдав ринкових оцінок виручки та вільного грошового потоку за перший квартал.

Ралі S&P 500 на початку року буде перевірено сезоном звітності за перший квартал, який, як очікують інвестори, покаже прохолодні результати. За даними Refinitiv, досі аналітики здебільшого зберігали очікування щодо падіння квартального прибутку компаній зі списку S&P 500 майже на 5% у річному обчисленні.

«Ринок був перекуплений протягом останнього тижня або двох», - сказав Ентоні Саглимбене, головний ринковий стратег Ameriprise Financial. «Зараз, коли ми збираємося почати сезон звітності, ви побачите, що попит сповільнюється, корпоративні прибутки падають, і справді не так багато каталізаторів для мотивації покупців».

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 110,39 пунктів, або 0,33%, до 33 786,62 пунктів, S&P 500 - на 24,73 пунктів, або 0,60%, до 4 129,79 пунктів, а Nasdaq Composite - на 97,67 пунктів, або 0,8%, до 12 059,56 пунктів.

Що стосується інших новин про доходи, то прибуток American Express Co не виправдав оцінок Волл-стріт, а її акції впали на 1%.

Акції кількох регіональних банків впали після публікації результатів, включаючи падіння на 2,7% акцій Comerica Inc та KeyCorp. Регіональні банки перебувають у центрі уваги після того, як минулого місяця банкрутство Silicon Valley Bank викликало стурбованість інвесторів щодо системних ризиків.

Акції Lam Research зросли на 7,2% після того, як виторг постачальника обладнання для виробництва чіпів перевищив оцінки, тоді як акції D.R. Акції Horton зросли на 5,6% після того, як домобудівник прогнозував річний виторг вище за оцінки.

Інвестори оцінюють траєкторію відсоткових ставок, і багато хто очікує, що уповільнення економіки США може призвести до того, що Федеральна резервна система почне знижувати ставки наприкінці цього року, оскільки центральний банк жонглює своєю боротьбою з інфляцією. Дані показали, що кількість американців, які подали нові заявки на допомогу по безробіттю, помірно збільшилася минулого тижня, що свідчить про поступове уповільнення ринку праці.

Ринки були зосереджені на виступах офіційних осіб ФРС наприкінці тижня напередодні засідання центрального банку на початку наступного місяця, коли інвестори очікують підвищення на 25 базисних пунктів.

Президент ФРС Далласа Лорі Логан сказала, що вона оцінює, чи досягла ФРС достатнього прогресу у боротьбі з інфляцією, ґрунтуючись на трьох показниках, включаючи «подальше та стійке» покращення показників інфляції.

На додаток до занепокоєння вартість страхування суверенного боргу США зросла до найвищого рівня за більш ніж десятиліття, оскільки інвестори переймалися переговорами у Вашингтоні щодо підвищення стелі державного боргу США.

Випусків, що відхилялися, на NYSE було більше, ніж зростаючих у співвідношенні 1,74 до 1; на Nasdaq співвідношення 1,79 до 1 сприяло зниженню.

S&P 500 показав 23 нових 52-тижневих максимуми та 3 нових мінімуми; Nasdaq Composite зафіксував 58 нових максимумів та 134 нових мінімуму.

Близько 9,9 млрд акцій перейшли з рук в руки на біржах США порівняно із середнім показником 10,5 млрд на день за останні 20 сесій.