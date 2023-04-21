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Нацбанк попередив про появу в обігу банкнот з підписом нового голови
23:22 20.04.2023 |
Національний банк України (НБУ) з 25 квітня випустить в обіг банкноти номіналом 500 гривень зразка 2015 року з підписом голови НБУ Андрія Пишного та відображенням на них року випуску.
Нові банкноти випущено для забезпечення готівкового обігу на заміну зношених та пошкоджених банкнот, повідомляє пресслужба регулятора.
"Вони перебуватимуть у обігу разом з іншими банкнотами цього номіналу попередніх років випуску та обов'язкові до приймання всіма фізичними та юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України", - наголосили у Нацбанку.
Національний банк України (НБУ) з 25 квітня випустить в обіг банкноти номіналом 500 гривень зразка 2015 року з підписом голови НБУ Андрія Пишного та відображенням на них року випуску.
Нові банкноти випущено для забезпечення готівкового обігу на заміну зношених та пошкоджених банкнот, повідомляє пресслужба регулятора.
"Вони перебуватимуть у обігу разом з іншими банкнотами цього номіналу попередніх років випуску та обов'язкові до приймання всіма фізичними та юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України", - наголосили у Нацбанку.
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