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АНАЛІТИКА

НБУ пропонує обмежити ставки за кредитами для населення на законодавчому рівні

17:10 20.04.2023 |

Фінанси

 

Національний банк України пропонуватиме обмежити ставки за споживчими кредитами на законодавчому рівні, щоб не допускати непомірних витрат на обслуговування позик. Про це заявила перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова, інформує пресслужба Нацбанку.

Як зазначила Рожкова, війна змінила поведінку населення, погіршила споживчі настрої, а це знизило попит на споживчі кредити. Його відновлення стримується через зміну споживчих настроїв, погіршення матеріального стану та міграцію.

Як наслідок, НБУ фіксує скорочення кредитного портфеля і в банківському, і в небанківському сегменті. Лише останніми місяцями ця тенденція сповільнилася.

"Відновлення кредитування потребуватиме часу. Для гармонійного кредитування населення надалі банкам потрібно доопрацювати свої моделі оцінки ризиків, визначити актуальний профіль позичальника та удосконалити підходи до ціноутворення, щоб уникнути непідйомного навантаження на позичальника", - зазначила Рожкова.

Зі свого боку НБУ пропонуватиме обмежити ставки за споживчими кредитами на законодавчому рівні, щоб не допускати непомірних витрат на обслуговування позик.

За словами Рожкової, поліпшення економічних умов і стабілізація ринку праці даватиме змогу поступово знімати законодавчі обмеження на стягнення боргу за споживчими кредитами.

"Розпочати варто з нових неповернутих позик, отриманих після початку повномасштабного вторгнення, на територіях, вільних від окупації та бойових дій", - сказала Рожкова.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: кредит
 

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