Фінансові новини
- |
- 20.04.23
- |
- 17:35
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
НБУ пропонує обмежити ставки за кредитами для населення на законодавчому рівні
17:10 20.04.2023 |
Національний банк України пропонуватиме обмежити ставки за споживчими кредитами на законодавчому рівні, щоб не допускати непомірних витрат на обслуговування позик. Про це заявила перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова, інформує пресслужба Нацбанку.
Як зазначила Рожкова, війна змінила поведінку населення, погіршила споживчі настрої, а це знизило попит на споживчі кредити. Його відновлення стримується через зміну споживчих настроїв, погіршення матеріального стану та міграцію.
Як наслідок, НБУ фіксує скорочення кредитного портфеля і в банківському, і в небанківському сегменті. Лише останніми місяцями ця тенденція сповільнилася.
"Відновлення кредитування потребуватиме часу. Для гармонійного кредитування населення надалі банкам потрібно доопрацювати свої моделі оцінки ризиків, визначити актуальний профіль позичальника та удосконалити підходи до ціноутворення, щоб уникнути непідйомного навантаження на позичальника", - зазначила Рожкова.
Зі свого боку НБУ пропонуватиме обмежити ставки за споживчими кредитами на законодавчому рівні, щоб не допускати непомірних витрат на обслуговування позик.
За словами Рожкової, поліпшення економічних умов і стабілізація ринку праці даватиме змогу поступово знімати законодавчі обмеження на стягнення боргу за споживчими кредитами.
"Розпочати варто з нових неповернутих позик, отриманих після початку повномасштабного вторгнення, на територіях, вільних від окупації та бойових дій", - сказала Рожкова.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Данія та Нідерланди передадуть Україні 14 танків Leopard 2
|Довгі руки Гааги: як суди переслідуватимуть Росію за війну
|ЄС змінює посла в Україні, до Києва поїде Катарина Матернова
|Снаряди для HIMARS, високоточні авіабомби і протитанкові ракети TOW - США оголосили про пакет військової допомоги для України в розмірі $325 млн
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|НБУ пропонує обмежити ставки за кредитами для населення на законодавчому рівні
|Європарламент ухвалив правила регулювання криптоіндустрії
|Страховики-члени МТСБУ у I кв-2023 збільшили кількість договорів ОСАЦВ на 14,1%, платежі зросли на 28,4%
|Премії за «Зеленою карткою» в Україні в першому кварталі зросли на 83,5%, виплати в 5,9 раза - МТСБУ
|Долар стабілізувався після сильних результатів американських банків
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 20.04.23
|Азіатські акції падають через зростання побоювань щодо підвищення процентної ставки. Китай лідирує у збитках
Бізнес
|Xiaomi Pad 6 - Snapdragon 870, 13-МП камера, 144-Гц дисплей IPS і 8840 мАг за ціною від $290
|Xiaomi 13 Ultra - Snapdragon 8 Gen 2, чотири 50-МП камери, 5x зум, 120-Гц дисплей AMOLED TCL C7 і захист IP68 за ціною від $875
|Єврокомісія запропонувала створити «Європейський кіберщит» вартістю 1,1 млрд євро
|ЄС виділить понад 47 млрд доларів на збільшення виробництва напівпровідників
|Китай зміг запалити «штучне сонце» на 403 секунди, що майже вчетверо перевершило попередній світовий рекорд
|Чому говорити про себе в третій особі корисно
|Nissan представив концепт позашляховика Arizon