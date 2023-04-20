Європарламент ухвалив правила регулювання криптоіндустрії

Європейський парламент ухвалив регламент щодо комплексного регулювання ринків криптоактивів (MiCA) на території ЄС.

MiCA включає правила, які поширюються на емітентів незабезпечених криптоактивів, стейблкоїнів, торгових та кастодіальних платформ.

Постачальників послуг криптоактивів зобов'яжуть дотримуватись суворих вимог, спрямованих на захист споживачів, а від торгових платформ вимагатимуть надати white paper.

Загалом у голосуванні взяли участь 572 чиновників. 529 - підтримали, 29 - проти, 14 - утрималися.

Ця подія наближає набуття чинності законопроєкту в 2024 році. Перед цим документ мають остаточно ухвалити Європейська рада в травні 2023 року.

Напередодні голосування Член конгресу від Іспанії Ернест Уртасун заявив, що «відсутність регулювання призводила до величезних збитків багатьох інвесторів-початківців і надавала притулок шахраям і міжнародним злочинним організаціям».

«MiCA є важливим і необхідним першим кроком до того, щоби поставити криптосектор під регулюючий нагляд», - заявив він.

Конгресмен від Німеччини Стефан Бергер, один із творців законопроєкту, зазначив, що ухвалення документа поставить ЄС «в авангарді економіки цифрових активів і відновить довіру, яка була підірвана крахом FTX».

На думку фінансової комісарки Мейрід МакГіннесс, якби компанія Сема Бенкмана-Фріда була під юрисдикцією Євросоюзу, то цієї ситуації вдалося б уникнути.

«Європа пропустила інноваційний потяг, коли справа дійшла до Інтернету. Зараз недостатньо просто сісти до нього, ми маємо стати машиністами нової ери», - заявила Лідія Перейра з Португалії.

У парламенті знайшлися і незадоволені політики. Депутат від Нідерландів Пол Танг порівняв криптовалюту з епізодом в історії своєї країни, коли в 1637 люди захопилися тюльпанами.

«Тоді пузир лопнув, вкладники, спекулянти та інвестори залишилися в руїнах. Подібність із цифровими активами очевидна», - зазначив політик.

Однак він визнав, що тюльпани тепер є частиною голландської культури, і припустив, що криптовалюта одного разу зможе досягти тих же успіхів.

Німецький конгресмен Гуннар Бек вважає, що з прийняттям MiCA влада «встановить тотальний фінансовий нагляд і криміналізує DeFi-сектор і його користувачів».



