Долар утримує зростання на результатах банків США

Долар США продемонстрував зростання у четвер після того, як сильні результати банківської діяльності США зміцнили очікування того, що Федеральна резервна система ще деякий час дотримуватиметься жорсткої грошово-кредитної політики, а новозеландський долар упав після холодніших, ніж очікувалося, даних щодо інфляції.

Індекс долара, який відстежує його по відношенню до кошика інших валют, практично не змінний на рівні 101,96 після зростання на 0,27% у середу. Новозеландський долар впав на 0,7% до 0,6154 долара після досягнення найслабшого рівня з 16 березня.

Японська єна втратила 0,1% до 134,82 після того, як у середу вперше за місяць торгувалася понад 135 за долар.

Morgan Stanley в середу повідомив про прибуток за перший квартал, який перевершив очікування, додавши до райдужних результатів великих американських кредиторів, які заспокоїли побоювання щодо розширення кризи після банкрутства Silicon Valley Bank та Signature Bank минулого місяця.

"Результати банківської діяльності, як і раніше, показують, що ситуація з фінансуванням банків США стабілізується", - сказав валютний стратег Банку Сінгапуру Сім Мох Сіонг. «Таким чином, це допомагає долару, плюс той факт, що у нас є дещо яструбині висловлювання ФРС, ринок починає підвищувати вірогідність скорочення ФРС цього року».

"У вас є індекс споживчих цін у Великій Британії, який виявився вищим, ніж очікувалося, в той же час індекс споживчих цін у Новій Зеландії виявився нижчим, ніж очікувалося, що стимулює фунт стерлінгів і ківі", - додав він.

Згідно з опитуванням Reuters, центральний банк США остаточно підвищить відсоткову ставку на 25 базисних пунктів у травні, а потім збереже ставки на колишньому рівні до кінця 2023 року.

Президент Федерального резервного банку Нью-Йорка Джон Вільямс заявив у середу, що інфляція, як і раніше, перебуває на проблемному рівні, і центральний банк США вживе заходів для її зниження.

Індекс споживчих цін Нової Зеландії (ІСЦ) за перший квартал у четвер виявився нижчим за очікування, але залишився поблизу історичних максимумів. Це було опубліковано за гарачішими, ніж очікували даними щодо індекса споживчих цін у Великій Британії, що підсилило прогнози на підвищення ставки Банку Англії у травні.

Фунт стерлінгів знизився на 0,17% до $1,243, відігравши зростання середи.

Австралійський долар знизився на 0,17% до 0,6703 долара. Огляд Резервного банку Австралії (РБА), опублікований у четвер, описує низку реформ, у тому числі цілеспрямованіший політичний мандат.

Трейдери очікують подальших сигналів від даних з виробництва у США в п'ятницю, засідання Банку Японії наступного тижня та засідання Комітету з відкритих ринків ФРС (FOMC) на початку наступного місяця, сказав Сім із Bank of Singapore.