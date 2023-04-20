Dow впав, S&P 500 врівноважений після зростання медтехніки та падіння Netflix

Індекс S&P 500 у середу практично не змінився, тоді як індекс Доу-Джонса знизився, оскільки інвестори перетравили змішаний набір корпоративних доходів, у тому числі оптимістичні звіти компаній, що займаються медичними технологіями, на тлі слабкості акцій Netflix.

На індекс Доу-Джонса вплинуло зниження акцій Walt Disney Co та UnitedHealth Group Inc після результатів конкурентів у відповідних галузях.

Основні фондові індекси були переважно стабільними на ранніх етапах сезону звітності за перший квартал, який, як очікують інвестори, покаже прохолодні результати.

"Корпоративні результати значною мірою є новинами, характерними для компаній, а не новинами ринку", - сказав Арт Хоган, головний ринковий стратег B Riley Wealth. «Якщо це дозволяє нам залишатися відносно спокійними та незмінними на даний момент, у той час як вибірка репортерів все ще є досить малою, я думаю, що це позитивний момент».

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 79,62 пунктів, або 0,23%, до 33 897,01 пунктів; S&P 500 втратив 0,35 пунктів, або 0,01%, до 4154,52 пунктів; а Nasdaq Composite додав 3,81 пункту, або 0,03%, до 12 157,23.

Група оборонних підприємств додала найбільше серед секторів S&P 500, піднявшись на 0,8%.

Індекс волатильності CBOE, також відомий як індикатор страху Волл-стріт, під час сесії впав до найнижчого рівня з листопада 2021 року.

Інвестори шукають у корпоративних результатах ознаки того, що інфляція може призвести до збільшення витрат або зниження споживчих витрат на тлі побоювань, що економіка може опинитися на порозі спаду.

За даними Refinitiv IBES, загалом очікується, що компанії зі списку S&P 500 зафіксують зниження прибутку у першому кварталі на 4,8% порівняно з попереднім роком.

"Здається, ми застрягли в цьому діапазоні з тими людьми, які думають, що буде рецесія, і тими, хто думає, що буде м'яка посадка", - сказав Рік Меклер, партнер Cherry Lane Investments.

Акції Netflix Inc впали на 3,2% після того, як піонер у галузі потокового відео представив м'якший, ніж очікувалося прогноз. Акції потокового конкурента Disney впали на 2,2%.

Акції Tesla Inc впали на 2% після шостого зниження цін виробника електромобілів у США цього року. Акції Tesla продовжили зниження на початкових післяпродажних торгах у середу після квартального звіту компанії.

Акції Elevance Health Inc впали на 5,3% після того, як високий квартальний прибуток страхової компанії не зміг послабити побоювання інвесторів щодо регулятивних порушень страхового бізнесу компанії, що підтримується державою. Акції UnitedHealth упали на 3,6%.

У сфері охорони здоров'я акції Abbott Laboratories підскочили на 7,8% після того, як виробник медичного обладнання заявив, що більшість відкладених нетермінових медичних процедур у всьому світі відновилися через три роки після початку пандемії COVID-19. Акції Intuitive Surgical зросли на 10,9% після того, як її квартальний виторг і прибуток перевищили оцінки.

Акції Western Alliance Bancorp зросли на 24,1% після того, як компанія повідомила про більш високий, ніж очікувалося, прибуток, що допомогло підняти SPDR S&P Regional Banking ETF на 3,9%.

Регіональні банки опинилися в центрі уваги після того, як банкрутство Silicon Valley Bank минулого місяця викликало побоювання щодо системних ризиків.

Кількість випусків, що падають, на NYSE перевищила кількість зростаючих у співвідношенні 1,28 до 1; на Nasdaq співвідношення 1,11 до 1 сприяло зниженню.

S&P 500 показав 16 нових 52-тижневих максимумів та один новий мінімум; Nasdaq Composite зафіксував 59 нових максимумів та 123 нових мінімуму.

Близько 10 мільярдів акцій перейшли з рук до рук на біржах США порівняно із середнім показником 10,6 мільярда на день за останні 20 сесій.