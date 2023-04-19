ЗМІ: криптокомпанії націлилися на співпрацю з невеликими фінустановами

Криптовалютні компанії можуть зосередитися на партнерстві з невеликими фінансовими установами на тлі краху американських банків у березні 2023 року. Про це повідомляє Reuters.

За даними видання, такий сценарій розвитку подій непокоїть регуляторні органи США, оскільки вони сумніваються у безпеці банківських бізнес-моделей, які «сильно» сфокусовані на компанії з сектору цифрових активів.

У Федеральній резервній системі, FDIC та OCC закликали банки стежити за ліквідністю, пов'язаною з депозитами криптопідприємств. На думку представників установ, такі вкладення - ненадійні, адже існує ризик швидкого відтоку коштів у випадку, коли клієнти вирішать конвертувати цифрові активи у фіатну валюту.

У матеріалі Reuters зазначається, що великі фінансові установи ставляться обережно до співпраці з біткоїн-компаніями.

«Криптовалютні проєкти та Web3-стартапи просто кажуть мені, що вони не можуть отримати банківські акаунти», - заявив представник некомерційної організації з фокусом на стартапах Coadec Маркус Фостер.

За його словами, останнім часом ситуація «значно погіршилася».

На тлі цього фінтех-компанії звернули свою увагу на невеликі банківські установи в інших країнах. У FV Bank, який знаходиться у Пуерто-Рико, зауважили сплеск інтересу з боку потенційних клієнтів, пише видання.

Суттєве зростання запитів щодо відкриття банківських рахунків відзначили й представники фінустанови у Ліхтенштейні Bank Frick. За словами представників банку, послугами цікавляться клієнти з Європи, Австралії та Сінгапуру.

У гонконзькому ZA Bank підрахували, що отримали в 4 рази більше звернень від криптокомпаній після краху Silicon Valley Bank.

Партнер юридичної фірми Allen and Overy Ніккі Джонстон прокоментував:

«Покладаю великі надії на те, що компанії [пов'язані з криптобізнесом] оберуть правильну стратегію з управління ризиками та моніторингу».

Водночас у матеріалі з посиланням на власні джерела зазначається, що у JPMorgan Chase не ведуть жодних справ з підприємствами, сфокусованими на цифрових активах. Представники банку ING заявили, що «не орієнтується на криптокомпанії» і їхній вплив «дуже обмежений».







