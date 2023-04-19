Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ЗМІ: криптокомпанії націлилися на співпрацю з невеликими фінустановами

23:41 19.04.2023 |

Фінанси

 

Криптовалютні компанії можуть зосередитися на партнерстві з невеликими фінансовими установами на тлі краху американських банків у березні 2023 року. Про це повідомляє Reuters.

За даними видання, такий сценарій розвитку подій непокоїть регуляторні органи США, оскільки вони сумніваються у безпеці банківських бізнес-моделей, які «сильно» сфокусовані на компанії з сектору цифрових активів.

У Федеральній резервній системі, FDIC та OCC закликали банки стежити за ліквідністю, пов'язаною з депозитами криптопідприємств. На думку представників установ, такі вкладення - ненадійні, адже існує ризик швидкого відтоку коштів у випадку, коли клієнти вирішать конвертувати цифрові активи у фіатну валюту.

У матеріалі Reuters зазначається, що великі фінансові установи ставляться обережно до співпраці з біткоїн-компаніями.

«Криптовалютні проєкти та Web3-стартапи просто кажуть мені, що вони не можуть отримати банківські акаунти», - заявив представник некомерційної організації з фокусом на стартапах Coadec Маркус Фостер.

За його словами, останнім часом ситуація «значно погіршилася».

На тлі цього фінтех-компанії звернули свою увагу на невеликі банківські установи в інших країнах. У FV Bank, який знаходиться у Пуерто-Рико, зауважили сплеск інтересу з боку потенційних клієнтів, пише видання.

Суттєве зростання запитів щодо відкриття банківських рахунків відзначили й представники фінустанови у Ліхтенштейні Bank Frick. За словами представників банку, послугами цікавляться клієнти з Європи, Австралії та Сінгапуру.

У гонконзькому ZA Bank підрахували, що отримали в 4 рази більше звернень від криптокомпаній після краху Silicon Valley Bank.

Партнер юридичної фірми Allen and Overy Ніккі Джонстон прокоментував:

«Покладаю великі надії на те, що компанії [пов'язані з криптобізнесом] оберуть правильну стратегію з управління ризиками та моніторингу».

Водночас у матеріалі з посиланням на власні джерела зазначається, що у JPMorgan Chase не ведуть жодних справ з підприємствами, сфокусованими на цифрових активах. Представники банку ING заявили, що «не орієнтується на криптокомпанії» і їхній вплив «дуже обмежений».


ЗМІ: криптокомпанії націлилися на співпрацю з невеликими фінустановами
За матеріалами: forklog.com.ua
Ключові теги: bitcoin
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,9677
  0,1389
 0,35

Курс обміну валют на сьогодні, 10:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,4760  0,07 0,19 38,1083  0,05 0,12
EUR 40,6767  0,13 0,31 41,5827  0,05 0,12

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9250  0,00 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес