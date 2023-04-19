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АНАЛІТИКА

Обсяг готівкової гривні в обігу з початку року скоротився на 40 мільярдів, – Нацбанк

12:27 19.04.2023 |

Фінанси, Економіка

 

Станом на 1 квітня сума готівки, що перебувала в обігу в Україні, становила 676,1 млрд грн. Це на 40 млрд грн або на 5,6% менше, ніж на 1 січня 2023 року (716,1 млрд грн).

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

Зазначається, що наразі в обігу перебуває понад 2,7 млрд банкнот на загальну суму 670,2 млрд грн, а також майже 14,2 млрд монет на 5,7 млрд грн.

Скорочення обсягу готівки пояснюють тим, що традиційно перший квартал року характеризується вилученням готівки з обігу.

Зокрема, цьогоріч з обігу вилучалася готівка, випущена минулого року на хвилі ажіотажного попиту, спровокованого війною та загрозою потенційних блекаутів через ракетні обстріли РФ.

Як додали в Наацбанку, на одного жителя України припадає 66 банкнот і 170 платіжних розмінних та обігових монет. На початку року цей показник становив 71 та 169 штук відповідно.

Найбільше в обігу перебуває банкнот номіналом 500 гривень (27% від загальної кількості банкнот в обігу), а серед монет - номіналом 10 копійок (28,4%).

Водночас найменше в готівковому обігу банкнот номіналом 10 гривень (3,7%), а серед монет - номіналом 10 гривень (близько 1%).

Обсяг готівкової гривні в обігу з початку року скоротився на 40 мільярдів, – Нацбанк

 
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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