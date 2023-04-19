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АНАЛІТИКА

Фунт зміцнюється після даних щодо інфляції у Великій Британії

12:22 19.04.2023 |

Фінанси

 

Дані, що показують, що британська інфляція в березні залишалася вищою за 10%, означають, що фунт піднявся по відношенню до долара, тоді як інші валюти впали, а долар був підтриманий зростанням прибутковості в США.

Наразі фунт стерлінгів зріс на 0,25% до 1,2454 долара, повернувшись до 10-місячного максимуму минулого тижня після того, як дані показали, що інфляція споживчих цін у Великій Британії знизилася менше, ніж очікувалося, у березні до 10,1 % з 10,4% у лютому.

Нині у Британії найвищий рівень споживчої інфляції у Західній Європі.

"Цей факт, поряд з сильнішими, ніж очікувалося, вчорашніми даними про зростання заробітної плати, дає Банку Англії вагомі підстави для підвищення ставки на 25 базисних пунктів на наступному засіданні 11 травня", - сказав Дерек Халпенні, керівник відділу досліджень глобальних ринків EMEA в MU . клієнтам.

Однак він додав: «З огляду на те, що ФРС, як очікується, підвищить ставку в травні, а ЄЦБ підвищить її ще більше в найближчі місяці, позитивний імпульс від цих даних для фунта, ймовірно, буде стриманий».

Очікування вищих офіційних ставок над ринком проти ставвок в інших країнах зазвичай призводять до підвищення прибутковості грошового ринку та державних облігацій, залучаючи готівку у країну і зміцнюючи її валюту.

Фунт також трохи зміцнився до євро: єдина валюта знизилася на 0,3% до 88,03 пенса.

На ширших ринках індекс долара, який вимірює курс долара стосовно шести основних аналогів, зріс на 0,22% до 101,94 після нестабільних кількох днів. У п'ятницю індекс упав до річного мінімуму на позначці 100,78.

Серед основних валют найбільше зростання долара по відношенню до японської єни, зростання на 0,53% до 134,8 після падіння на 0,29% у вівторок.

Пара має тенденцію слідувати за прибутковістю США, а прибутковість дворічних казначейських облігацій США, яка надзвичайно чутлива до очікувань ФРС, перебуває на місячному максимумі - 4,261%.

"Ринок значною мірою змирився з підвищенням на 25 базисних пунктів на травневому засіданні (Федеральної резервної системи), тому волатильність на ринку облігацій США викликають швидше припливи і відливи очікувань щодо зниження ставок цього року", - сказав Рей Аттрілл, голова валютного підрозділу Національного банку Австралії.

"Долар рухає волатильністю на ринку облігацій, а не навпаки".

Глава ФРБ Сент-Луїса Джеймс Буллард сказав в інтерв'ю агентству Reuters, що він схиляється до додаткового посилення на 75 базисних пунктів порівняно з ринковим консенсусом щодо ще одного підвищення на 25 базисних пунктів наступного місяця, а потім потенційного скорочення до двох чвертей наприкінці цього року.

На відміну від нього, президент ФРБ Атланти Рафаель Бостік сказав в інтерв'ю CNBC, що він очікує ще одного підвищення на чверть пункту, після чого буде тривала пауза.

Євро впав на 0,12% до 1,09605 долара, все ще наближаючись до 14-місячного максимуму минулого тижня, а швейцарський франк трохи послабшав до 0,8975 за долар.
За матеріалами: investing.com
 

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