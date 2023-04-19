Долар відновлює свої позиції на тлі вищої прибутковості

Долар стабілізувався в середу після того, як він вагався через волатильність ринку облігацій, оскільки інвестори уважно опрацьовували економічні показники США, коментарі Федеральної резервної системи та корпоративні звіти, щоб зрозуміти, як розвиватимуться відсоткові ставки.

Індекс долара, який вимірює курс долара до шести основних валют, зріс на 0,11% до 101,83 на азіатських торгах після падіння на 0,36% у вівторок.

Прибутковість дворічних казначейських облігацій США, яка надзвичайно чутлива до очікувань ФРС, за ніч досягла майже місячного максимуму 4,231% і залишалася високою на торгах у Токіо.

Глава ФРБ Сент-Луїса Джеймс Буллард сказав в інтерв'ю агентству Reuters, що він схиляється до додаткового посилення на 75 базисних пунктів, тоді як ринковий консенсус передбачає ще одне підвищення на 25 базисних пунктів наступного місяця, а потім потенційні скорочення наприкінці цього року.

На відміну від цього, президент ФРБ Атланти Рафаель Бостік сказав в інтерв'ю CNBC, що він очікує ще одного підвищення на чверть пункту, після чого буде тривала пауза.

"Ринок значною мірою змирився з підвищенням на 25 базисних пунктів на травневому засіданні, тому волатильність на ринку облігацій США викликана швидше припливами і відливами очікувань зниження ставок цього року", - сказав Рей Аттрілл, голова валютного стратега Національного банку Австралії.

"Долар рухає волатильністю на ринку облігацій, а не навпаки".

Падінню долара у вівторок також сприяло зниження попиту на його, як на актив-прихісток після того, як Аттрілл назвав «блокбастером» даних економічне зростання Китаю.

Австралійський долар упав на 0,06% до 0,67245 долара у середу після зростання на 0,41% на попередній сесії.

Євро залишався стабільним на рівні 1,09725 доларів після зростання у вівторок на 0,42%. Фунт стерлінгів упав на 0,09% до 1,2413 долара після зростання на 0,38% попереднього дня.

Долар додав 0,17% до 134,31 єни, відновившись після зниження на 0,29% у вівторок.

"Ключова рушійна сила, яка раніше підтримувала широкий курс долара США, тобто послаблення глобального зростання, слабшає, якщо не нейтралізується", - пишуть аналітики HSBC у клієнтській записці.

«Його зниження, ймовірно, буде більшим, ніж деякі можуть подумати».