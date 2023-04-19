Золото падає, оскільки ринки шукають ясності щодо підвищення ставок ФРС

Ціни на золото трохи знизилися на азіатських торгах у середу, але вагалися біля ключових рівнів, оскільки ринки очікують на нові сигнали про грошово-кредитну політику США від низки майбутніх виступів і звітів Федеральної резервної системи.

Жовтий метал повернувся до позначки 2000 доларів у вівторок, оскільки прибутковість долара і казначейських облігацій США знизилася після нещодавнього ралі-відновлення. Але подальше зростання стримувалося зростаючою невизначеністю щодо динаміки відсоткових ставок у США, а нещодавні яструбині сигнали представників ФРС налякали ринки.

Тим не менш, золото й надалі користується відносно добрим попитом на тлі побоювань цьогорічного уповільнення економічного зростання, оскільки вплив високих відсоткових ставок позначається на світовій економіці.

Спотове золото впало на 0,1% до 2002,76 долара за унцію, а ф'ючерси на золото впали на 0,2% до 2015,00 долара за унцію до 22:01 за східним часом (2:01 за Грінвічем). Обидва інструменти виросли у вівторок після двох днів різких втрат.

Тепер основна увага приділяється цілій низці сигналів від Федеральної резервної системи, починаючи з економічного звіту Бежевої книги, який має бути опублікований пізніше у середу. Керівники ФРС Крістофер Уоллер та Ліза Кук також виступлять у четвер та п'ятницю відповідно.

Яструбові коментарі представників ФРС у поєднанні з деякими ознаками стійкості економіки США спровокували відродження побоювань, що відсоткові ставки в США можуть зрости більше, ніж очікувалося.

Ціни на ф'ючерси Федерального резервного фонду показують ринкові ціни з 85-відсотковою ймовірністю підвищення на 25 базисних пунктів у травні, а потім із 19-відсотковою ймовірністю аналогічного руху в червні. Ринки спочатку розраховували на недбалу можливість червневого підвищення, при цьому більшість все ще очікувала, що ФРС призупинить ставку.

Перспектива підвищення процентних ставок не обіцяє нічого хорошого золоту та іншим металам, враховуючи, що це збільшує альтернативну вартість володіння нерентабельними активами. Але дорогоцінні метали виграли від збільшення попиту на безпечний притулок на тлі побоювань, що зростання відсоткових ставок підірве цьогорічне економічне зростання.

Інші дорогоцінні метали трохи подешевшали у середу. Ф'ючерси на платину впали на 0,2%, а ф'ючерси на срібло - на 0,3%.

Серед промислових металів ціни на мідь впали в середу, отримавши невелику підтримку від сильніших, ніж очікувалося, даних економічного зростання Китаю.

Ф'ючерси на мідь впали на 0,4% - до $4,0755 за фунт.

У той час як економіка Китаю відновилася більше, ніж очікувалося, у першому кварталі 2023 року, ознаки слабкості у виробничому секторі, що триває, викликали стурбованість з приводу попиту на сировину у найбільшого у світі імпортера міді.