S&P 500 виріс за підтримки акцій технологічних компаній; звіти Johnson & Johnson і Goldman Sachs розчаровують

S&P 500 показав невелике зростання у вівторок після того, як акції деяких великих технологічних компаній протистояли квартальним розчаровуючим звітам Johnson & Johnson і Goldman Sachs, оскільки сезон звітності за перший квартал набирає обертів.

Індекси Dow та Nasdaq завершили день невеликим зниженням.

Акції J&J впали на 2,8% після того, як медичний конгломерат попередив інвесторів про вплив витрат, викликаних інфляцією цього року. Акції Goldman впали на 1,7% після того, як прибуток фірми з Уолл-стріт впав на 19% через різкий спад в операціях та торгівлі облігаціями.

Перші квартальні результати компаній S&P 500 були опубліковані на тлі того, що інвестори готуються до похмурого сезону звітності, побоюючись, що економіка може опинитися на порозі спаду.

"Те, що ми бачимо тут, - це затишшя перед бурею в тому, що стосується доходів", - сказав Бред Макміллан, директор з інвестицій Commonwealth Financial Network. "Ринок просто намагається зрозуміти, чи є у нас тут якийсь потенціал зростання чи ні, і я думаю, що в найближчі пару тижнів все зведеться до прибутку".

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 10,55 пункту, або 0,03%, до 33 976,63 пункту, S&P 500 додав 3,55 пункту, або 0,09%, до 4 154,87 пункту, а Nasdaq Composite впав на 4,31 пункту, або 0,04%, до 12 153,41 пункту.

Індекс волатильності CBOE, також відомий як індикатор страху Уолл-стріт, під час сесії впав до найнижчого рівня з січня 2022 року.

Потужний технологічний сектор виріс на 0,4%, чому сприяло зростання акцій Nvidia Corp на 2,5% після того, як HSBC підвищив рекомендацію виробника графічних чіпів з «купувати» зі «знижувати».

Сектор охорони здоров'я знизився на 0,7% під тиском акцій J&J.

За даними Refinitiv IBES станом на п'ятницю, прибуток компаній S&P 500, як очікується, знизиться на 4,8% у першому кварталі порівняно з минулим роком. Інвестори зосередилися на результатах банку після того, як банкрутство Silicon Valley Bank минулого місяця викликало побоювання щодо потенційних системних ризиків.

"Незважаючи на те, що банки з великими фінансовими центрами в цілому працювали дуже добре, я думаю, що основну увагу буде приділено регіональним банкам, тому що саме там був центр наслідків", - сказав Пол Нолті, старший радник з добробуту та ринковий стратег компанії. Мерфі та Сільвест Управління активами.

Акції Netflix Inc упали на початкових закритих торгах у вівторок після квартального звіту компанії.

S&P 500 торгується поблизу двомісячних максимумів, оскільки інвестори очікують на приплив доходів і оцінюють траєкторію процентної ставки напередодні очікуваного підвищення на 25 базисних пунктів на засіданні Федеральної резервної системи на початку наступного місяця.

Президент Федеральної резервної системи Сент-Луїса Джеймс Буллард заявив агентству Reuters у вівторок, що центральний банк США має продовжувати підвищувати ставки на тлі останніх даних, що свідчать про збереження інфляції. Окремо президент ФРБ Атланти Рафаель Бостік заявив, що ФРС, швидше за все, очікує на ще одне підвищення ставок.

Що стосується інших новин про доходи, акції Lockheed Martin Corp зросли на 2,4% після того, як результати американського виробника зброї в першому кварталі перевершили прогнози Уолл-стріт, незважаючи на брак запчастин та робочої сили.

Просуваються випуски на NYSE перевищували кількість зниклих у співвідношенні 1,01 до 1; на Nasdaq співвідношення 1,29 до 1 сприяло зниженню.

S&P 500 показав 28 нових 52-тижневих максимумів та жодного нового мінімуму; Nasdaq Composite зафіксував 66 нових максимумів та 143 нових мінімуму.

Близько 9,8 млрд акцій перейшли з рук до рук на біржах США порівняно із середнім показником 10,7 млрд на день за останні 20 сесій.