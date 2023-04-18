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Мінфін залучив від продажу ОВДП 10,9 мільярдів: ставка однієї з позицій знизилась

17:22 18.04.2023 |

Фінанси, Економіка

 

Міністерство фінансів у вівторок, 18 квітня, розмістило держоблігацій на майже 10,9 млрд грн. Ставки за паперами з терміном обігу 1,2 роки знизились з 19,5% минулого тижня до 19%.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Telegram.

Так, від продажу річних облігацій у гривні надійшло 1 798 мільйонів гривень під 18,5% річних.

Водночас Мінфін розмістив облігації з терміном обігу 1,2 роки на 2 206 млн грн під 19% річних (ставки знизились порівняно з 19,5% минулого тижня).

Від розміщення півторарічних паперів під 19,5% вдалось залучити 479 млн грн, а від розміщення 2-річних паперів під 19,6% - 6 378 млн грн.


Мінфін залучив від продажу ОВДП 10,9 мільярдів: ставка однієї з позицій знизилась

 
За матеріалами: Економічна правда
 

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