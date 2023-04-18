Зміцнення долара зупинилося після оптимістичних даних щодо Китаю

Долар впав у вівторок після даних про зростання економіки з Китаю, які виявилися кращими за прогнози, в той час як оптимістичні дані із заробітної плати з Великобританії підтримали фунт.

Валовий внутрішній продукт (ВВП) Китаю зріс на 4,5% у річному обчисленні за перші три місяці року, як показали дані у вівторок, перевершивши прогнози аналітиків про зростання на 4%, оскільки закінчення обмежень COVID-19 допомогло другій світовій економіці вийшла із кризи.

Окремі дані про діяльність у березні, також опубліковані у вівторок, показали, що зростання роздрібних продажів прискорилося до 10,6%, перевершивши очікування і досягнувши майже дворічного максимуму, тоді як зростання промислового виробництва також прискорилося, але було трохи нижче за очікування.

«Зазвичай у день, коли у вас є хороші дані щодо активності в Китаї, ви отримуєте пристойне ралі в сировинних валютах, валютах ринків, що розвиваються, і долар пом'якшується, і ми починаємо це бачити», - сказав Кріс Тернер, голова глобального відділу ринків в ING .

"Кращі китайські дані зазвичай вважаються гарною новиною і для євро через великий виробничий сектор", - додав Тернер.

Наразі євро зріс на 0,4% до 1,0969 долара після двох послідовних щоденних падінь більш ніж на 0,5%.

Індекс долара, який вимірює валюту щодо кошика валют, упав на 0,3% до 101,76, піднявшись більш ніж на 1% за останні дві торгові сесії.

Офшорний юань Китаю практично не змінився і становив 6,8774 долара за долар.

Британський фунт підскочив, незважаючи на несподіване зростання рівня безробіття за три місяці до лютого, оскільки зростання заробітної плати залишилося вищим за прогноз, що може спонукати Банк Англії знову підвищити відсоткову ставку в травні.

"Стерлінг отримав скромне зростання в порівнянні з сьогоднішніми даними", - сказав Тернер з ING.

«Показники прибутку здивували із позитивного боку. З іншого боку, це підтримує підвищення на 25 базисних пунктів у травні від Банку Англії».

Сьогодні фунт виріс на 0,4% по відношенню до долара до 1,2431 долара.

У США дані, опубліковані у понеділок, показали, що впевненість серед будівельників приватних будинків покращилася у квітні четвертий місяць поспіль, а виробнича активність у штаті Нью-Йорк збільшилася вперше за п'ять місяців.

Ринки оцінюють приблизно 90% ймовірність того, що ФРС підвищить процентні ставки на 25 базисних пунктів на своєму наступному засіданні в травні, при цьому трейдери все ще очікують зниження ставок до кінця року.

"Долар може залишатися чутливим до сили чи не сили економічних даних, оскільки ФРС, ймовірно, наближається до кінця свого циклу посилення", - сказала Крістіна Кліфтон, економіст Commonwealth Bank of Australia.

Австралійський долар зріс на 0,4% до 0,673 долара після того, як протокол РБА показав, що центральний банк розглядав можливість підвищення ставки 11 разів поспіль у квітні, перш ніж ухвалити рішення про паузу.

Центральний банк, однак, заявив, що готовий до подальшого посилення, якщо інфляція та попит не ослабнуть.

"Протоколи квітневого засідання РБА підтверджують нашу думку про те, що рішення залишити ставки без змін не сигналізує про закінчення Банком циклу підсилення", - сказав економіст Capital Economics Australia і New Zealand Абхіджит Сурья, який очікує остаточного підвищення ставок на 25 базисних пунктів. Може.

Долар упав на 0,2% до 134,28 японської єни, а ківі зріс на 0,4% до 0,6205 доларів.