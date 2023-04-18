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Золото стабілізувалося нижче 2000 доларів, оскільки хвилювання щодо підвищення ставок підштовхнуло долар і дохідність

08:03 18.04.2023 |

Фінанси

 

Ціни на золото коливалися нижче за ключові рівні на ранніх азіатських торгах у вівторок, перебуваючи під тиском зміцнення долара і прибутковості казначейських облігацій, оскільки ринки переглянули очікування неминучої паузи у підвищенні процентних ставок Федеральною резервною системою.

Нещодавні яструбині коментарі представників ФРС показали, що ринки оцінюють вищі шанси на підвищення ставки в травні, і породили невизначеність щодо того, чи центральний банк зробить паузу в червні. Голова Банку міжнародних розрахунків Агустін Карстенс також попередив, що відсотковим ставкам, можливо, доведеться довше залишатися на високому рівні через високу інфляцію та ризики нестабільності, що зростають у світовій економіці.

Перспектива підвищення відсоткових ставок сильно вплинула на золото з огляду на те, що більш висока дохідність збільшує альтернативну вартість володіння жовтим металом. Ціни на золото різко впали за останні дві сесії після того, як минулого тижня досягли 13-місячного максимуму.

Спот-золото залишається на рівні 1994,80 доларів за унцію, тоді як ф'ючерси на золото стабілізувалися на рівні 2006,80 доларів за унцію до 20:21 за східним часом (00:21 за Грінвічем). Обидва інструменти впали майже на 2% за останні дві сесії після того, як наблизилися до рекордного максимуму 2020 року.

Ознаки стійкості економіки США викликали побоювання, що ФРС має достатньо економічних резервів, щоб продовжувати підвищувати відсоткові ставки, а також підривати попит на золото як прихісток. Побоювання з приводу рецесії США стимулювали стійкий приплив золота протягом останнього місяця, оскільки ринки ставали дедалі песимістичнішими щодо економічних перспектив.

Долар виріс до кошика валют другу сесію поспіль у понеділок, відновившись після майже річного мінімуму, досягнутого раніше. Прибутковість казначейських облігацій також укріпилася в одноденній торгівлі.

Ціни на ф'ючерси ФРС показують, що ринки позиціонуються з ймовірністю понад 80%, що ФРС підвищить ставки на 25 базисних пунктів (б.п.) у травні. Очікування підвищення на 25 базисних пунктів у червні також зросли, хоча загальний консенсус, як і раніше, зміщений у бік паузи з боку ФРС.

Проте перспектива підвищення відсоткових ставок сильно вплинула на ринки металів. Ф'ючерси на платину та срібло стабілізувалися у вівторок після падіння на попередній сесії.

Серед промислових металів ціни на мідь знизилися у вівторок після сталого зниження протягом останніх двох сесій. Ф'ючерси на мідь впали на 0,2% - до $4,0645 за фунт.

Основна увага приділяється даними про економічне зростання Китаю за перший квартал, які мають бути опубліковані сьогодні, щоб оцінити силу відновлення найбільшого у світі імпортера міді після трьох років збоїв, пов'язаних із COVID.
За матеріалами: nvesting.com
Ключові теги: золото
 

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