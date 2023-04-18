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Конгрес США презентував законопроєкт щодо регулювання стейблкоїнів
22:51 17.04.2023 |
Комітет з фінансових послуг Палати представників США опублікував проєкт закону про стейблкоїни. Документ включає мораторій на «стабільні монети», забезпечені іншими криптовалютами, і контроль за діяльністю емітентів.
Про те, що в США розробляють подібний документ, повідомлялося ще у вересні. У розмові з CoinDesk прессекретар голови Комітету Патріка МакГенрі підтвердив, що законопроєкт «циркулює серед законодавців з осені 2022 року».
Регулювання емітентів
Проєкт закону передбачає жорсткіше регулювання компаній, що випускають стейблкоїни. Зокрема, емітенти централізованих «стабільних монет», на кшталт USDC та USDT, підпадуть під контроль Федрезерву США. Останній видаватиме ліцензії на подібну діяльність.
Банки та інші установи, які хочуть випускати власні стейблкоїни, спершу матимуть отримати дозвіл від регуляторів, під юрисдикцію яких вони підпадають, у разі надання ними послуг резидентам США.
Згідно з нинішньою версією законопроєкту, відмова від реєстрації може каратися ув'язненням на строк до п'яти років і штрафом у $1 млн.
Мораторій
Крім того, документ вводить мораторій на два роки щодо емісії стейблкоїнів з «ендогенним» забезпеченням.
До таких автори законопроєкту відносять монети, привʼязані до вартості інших цифрових активів, «що були створені чи підтримувалися тим самим [оператором]».
Мораторій не розповсюджуватиметься на вже існуючі стейблкоїни.
Втім, у криптоспільноті зазначили, що визначення є надто широким і під нього можуть підпадати майже всі децентралізовані «стабільні монети», на кшталт DAI.
Цифровий долар
Окрім того, документ доручить Федрезерву вивчити вплив можливого випуску цифрового долара на фінансову стабільність та монетарну політику.
Варто зазначити, представлений текст документу не є остаточним і його можуть змінити на тлі подальших обговорень американською владою.
Раніше Білий дім закликав Конгрес США посилити регулювання криптоіндустрії.
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