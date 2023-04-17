Обсяг розміщення 3-міс. депосертифікатів на 2-му розміщенні знизився до 8,9 млрд грн

Національний банк на другому аукціоні з розміщення 3-місячних депозитних сертифікатів під 25% річних у п'ятницю, 14 квітня, продав їх на 8,87 млрд грн порівняно з 51,14 млрд грн дебютним тижнем раніше, йдеться в інформації на його сайті.

Згідно з нею, покупцями виступили 39 банків проти 45 банків минулого тижня.

НБУ також зазначив, що у п'ятницю обсяг продажу ДС овернайт становив 338,08 млрд грн, тоді як тижнем раніше 308,01 млрд грн.

Як повідомлялося, Нацбанк 16 березня заявив, що з 7 квітня вирішив знизити ставку за депозитними сертифікатами овернайт з 23% до 20%, але одночасно розміщувати ДС терміном на три місяці за обліковою ставкою 25% залежно від обсягу залучення банками депозитів на строк від трьох місяців.

Напередодні дебютного аукціону НБУ встановив для банків індивідуальні початкові ліміти 3-міс. ДС на рівні 70% від залишків вкладів фізосіб у нацвалюті, що зберігалися у цих банках на 4 квітня, з початковим терміном розміщення 93 дні і більше.

Регулятор пояснив, що до початкового ліміту додається друга динамічна частина - помножений на мультиплікатор "3,0" приріст обсягу такого портфеля гривневих депозитів фізичних осіб терміном від 93 до 4 квітня.

Банки матимуть змогу подавати заявки на придбання 3-міс. ДС як у НБУ, так і на міжбанківському ринку в межах зазначеного вище ліміту. Нацбанк планує розміщувати ДС щотижня щоп'ятниці.

