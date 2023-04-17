Фінансові новини
- |
- 17.04.23
- |
- 17:50
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Керівники українських підприємств очікують на середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 42,18 грн/долар
Девальваційні настрої бізнесу трохи покращалися.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на звіт "Ділові очікування підприємств України" від Національного банку за I квартал 2023 року.
При цьому у четвертому кварталі 2022 року бізнес очікував на курс 42,59 грн/долар, у третьому - 41,93 грн/долар, у другому кварталі 36,06 грн/долар, у першому кварталі - 29,35 грн/долар.
Частка респондентів, які очікують наступні 12 місяців, обмінний курс національної валюти не перевищить 42,00 грн/долар, становить 48,3%.
Чергове опитування НБУ було проведено з 30 січня - 28 лютого 2023 року. В опитуванні взяли участь 644 підприємства з 21 регіону країни (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, Донецької, Луганської та Херсонської областей). Результати опитувань відображають лише думку респондентів-керівників підприємств, а не оцінки НБУ.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Єврокомісія вважає неприйнятними рішення Польщі та Угорщини про заборону імпорту зерна з України
|НАБУ повідомило Коболєву про завершення слідства у справі премій
|Антикорупціний суд повторно відмовився продовжити розслідування у справі про премії Коболєва
|У США арештували підозрюваного у справі про «злив» секретних документів Пентагону
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Банки видали за час воєнного стану пільгових кредитів на понад 99 мільярдів
|Обсяг розміщення 3-міс. депосертифікатів на 2-му розміщенні знизився до 8,9 млрд грн
|Керівники українських підприємств очікують на середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 42,18 грн/долар
|НБУ запросив техдопомогу МВФ щодо віртуальних активів і цифрових технологій
|Європейські фондові індекси досягли нових максимумів напередодні звіту США
|Долар досяг місячного максимуму щодо єни, оскільки трейдери роблять ставку на підвищення ставки ФРС
Бізнес
|Toyota створить плагін-гібриди з дальністю 200 км
|Україна внесла Xiaomi до переліку міжнародних спонсорів війни
|Український стартап Zeely залучив $1 мільйон інвестицій, він розрахований на США та Британію
|NVIDIA GeForce RTX 4070 - аналог GeForce RTX 3080 на $100 дешевше
|Гаубиці M777 зможуть стріляти на 150 км - General Atomics презентувала високоточний маневровий боєприпас LRMP
|OPPO Find X6 Pro - найкращий у світі камерофон за версією DxOMark
|ФБР застерігає від використання громадських зарядних станцій USB — зловмисники можуть завантажити на гаджет шкідливе ПЗ