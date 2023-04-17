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АНАЛІТИКА

Керівники українських підприємств очікують на середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 42,18 грн/долар

14:19 17.04.2023 |

Фінанси, Економіка

 

Девальваційні настрої бізнесу трохи покращалися.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на звіт "Ділові очікування підприємств України" від Національного банку за I квартал 2023 року.

При цьому у четвертому кварталі 2022 року бізнес очікував на курс 42,59 грн/долар, у третьому - 41,93 грн/долар, у другому кварталі 36,06 грн/долар, у першому кварталі - 29,35 грн/долар.

Частка респондентів, які очікують наступні 12 місяців, обмінний курс національної валюти не перевищить 42,00 грн/долар, становить 48,3%.

 

Чергове опитування НБУ було проведено з 30 січня - 28 лютого 2023 року. В опитуванні взяли участь 644 підприємства з 21 регіону країни (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, Донецької, Луганської та Херсонської областей). Результати опитувань відображають лише думку респондентів-керівників підприємств, а не оцінки НБУ.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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