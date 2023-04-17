Європейські фондові індекси досягли нових максимумів напередодні звіту США

Європейські фондові індекси зросли до найвищого рівня за рік, якраз у той момент, коли цього тижня в США в самому розпалі сезон звітності, а багато китайських даних мають дати уявлення про те, як швидко відновлюється друга за величиною економіка світу.

Кращі, ніж очікувалося, звіти JP Morgan, Citigroup та Wells Fargo про прибутки та збитки за перший квартал, опубліковані у п'ятницю, допомогли підтримати настрої на ринках, спричинені минулого місяця потрясіннями у банківському секторі.

"Почавшись на високій ноті, сезон звітності в США показав, що провідні американські банки оприлюднили цифри, які перевершили очікування, навіть у світлі недавніх потрясінь в секторі", - сказав Бруно Шнеллер, керуючий директор INVICO Asset Management.

За словами Шнеллера, ці оптимістичні новини зменшили шанси на зниження ставки пізніше цього року.

На ринках також спостерігається зміна настроїв щодо перспектив процентних ставок у США: ф'ючерси на CME передбачають 81-відсоткову ймовірність того, що Федеральна резервна система підвищить ставки на чверть пункту до 5,0-5,25% у травні.

Стійкість основних роздрібних продажів у США та стрибок інфляційних очікувань, про які повідомлялося у п'ятницю, спонукали інвесторів скоротити суму пом'якшення, що очікується наприкінці цього року, приблизно до 55 базисних пунктів (б.п.).

Цього тижня виступають принаймні вісім високопосадовців ФРС, у тому числі три губернатори, і це може породити безліч заголовків, щоб зрушити дискусію далі.

Загальноєвропейський індекс STOXX 600 торкнувся нового 14-місячного максимуму і піднявся на 0,14%, тоді як індекс блакитних фішок STOXX50 досяг нового 22-річного піку, а ф'ючерси на акції США вказали на стабільну або трохи позитивну динаміку. Уолл-стріт. .

Світові акції та японська Nikkei торгувалися без змін.

Китайські «блакитні фішки» додали 1,4% напередодні даних із роздрібного продажу, промислового виробництва та валового внутрішнього продукту, які мають бути опубліковані у вівторок, коли аналітики підозрюють, що є ризики несподіваного зростання з огляду на недавнє посилення торгівлі.

Цифри за вихідні показали, що ціни на нове житло в Китаї зростають найшвидшими темпами за 21 місяць, підтримуючи споживчий попит та довіру.

Ф'ючерси на S&P 500 виросли на 0,1%, при цьому ф'ючерси на Nasdaq практично не змінилися напередодні звітів про доходи Goldman Sachs, Morgan Stanley та Bank of America.

У Європі фінансові акції відставали від ширшого ринку та наразі впали приблизно на третину відсотка.

Інші великі компанії США, які повідомляють про доходи цього тижня, включають Johnson & Johnson, Netflix та Tesla.

Аналітики очікують, що прибуток S&P 500 за перший квартал впаде на 5,2% порівняно з попереднім роком, хоча аналітик Bank of America (BofA) Савіта Субраманіан більше занепокоєний перспективами на 2023 рік.

«Загалом ми очікуємо на стабільний квартал, але з великим скороченням за весь рік», - попередив BofA. "Наша оцінка EPS для S&P 500 на 2023 рік залишається $200, що все ще на 9% нижче консенсус-прогнозу".

"Попит на споживчі товари вже знизився, і тепер ми спостерігаємо за послугами", - сказав Субраманян. «Авіакомпанії, готелі та ресторани зазнають тиску через уповільнення макроекономічних показників, жорстких показників (періодів порівняння) та відсутності перепочинку через тиск на заробітну плату».

На ринках облігацій зміна очікувань ФРС підштовхнула прибутковість дворічних облігацій США до 4,11%, збільшившись на 11 базисних пунктів минулого тижня.

Прибутковість дворічних облігацій Німеччини, Франції та Італії у понеділок не змінилася.

Ринки очікують посилення на 37 базисних пунктів на травневому засіданні ЄЦБ та на 82 базисних пункти до жовтня.