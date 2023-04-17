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Азіатські фондові індекси не змінилися, китайські ринки зростають на сподіваннях на відновлення
07:13 17.04.2023 |
Більшість азіатських акцій у понеділок мало змінилися, дотримуючись яструбиних коментарів представників Федеральної резервної системи, тоді як китайські ринки показали кращу динаміку, оскільки Народний банк зберіг середньострокові кредитні ставки напередодні низки економічних показників.
Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite зросли приблизно на 0,8% кожен після того, як Народний банк Китаю зберіг середньострокову кредитну ставку на рівні 2,75%, зберігаючи стабільність грошово-кредитної політики напередодні ключового показника ВВП за перший квартал, який має бути опублікований у вівторок.
Очікується, що дані покажуть, що економічне зростання Китаю відновилося після того, як країна зняла більшість обмежень щодо боротьби з COVID. Аналітики ING заявили, що дії НБК у понеділок сигналізують про те, що банк «не надто переймається відновленням китайської економіки».
Але центральний банк продовжував проводити заходи щодо забезпечення ліквідності з огляду на те, що деякі аспекти економіки все ще намагаються відновитися. Аналітики ING також попередили, що відновлення ВВП буде обмеженим.
Дані з промислового виробництва та роздрібного продажу в Китаї також будуть опубліковані у вівторок і, як очікується, проллють більше світла на відновлення економіки. Цього тижня НБК також ухвалить рішення щодо основної процентної ставки за кредитом.
У той час як відновлення в Китаї є гарною ознакою для азіатських економік, ширші ринки були приглушені в понеділок після того, як у п'ятницю голова ФРС Крістофер Уоллер запропонував яструбиний прогноз щодо процентних ставок.
Уоллер, відомий яструб, закликав до подальшого підвищення ставок, незважаючи на ознаки того, що інфляція США відступає від 40-річного максимуму. Його коментарі посилили очікування того, що ФРС продовжить підвищувати ставки у травні, і викликали сумніви у тому, що пауза у майбутніх підвищеннях неминуча.
Невизначеність щодо підвищення ставок у США чинила тиск на азіатські ринки, навіть незважаючи на те, що низка регіональних центральних банків призупинила відповідні цикли посилення на тлі ознак зниження інфляції та уповільнення економічного зростання.
Японський індекс Nikkei 225 не змінився, тоді як гонконгський Hang Seng та тайванський зважений індекс додали по 0,1% кожен.
Найбільш ризиковані ринки Південно-Східної Азії найбільше впали, при цьому філіппінські акції втратили 0,8%.
Австралійський індекс ASX 200 зріс на 0,2%, при цьому увага також була звернена на протоколи квітневого засідання Резервного банку, яке має відбутися пізніше цього тижня. Під час засідання банк припинив поточний цикл підвищення процентної ставки.
Сезон звітності у США також перебуває у центрі уваги, оскільки ринки прагнуть оцінити повний вплив високих процентних ставок та інфляції на корпоративний прибуток.
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