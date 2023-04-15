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Нацбанк вдвічі збільшив продаж валюти за тиждень – продав понад $240 мільйонів
23:51 14.04.2023 |
Чистий продаж доларів Національним банком за тиждень 10-14 квітня збільшився до $242,92 млн, порівняно із $125,3 млн тижнем раніше.
Як свідчать статистичні дані регулятора, минулого тижня він не купував валюту.
Усього з початку цього року Нацбанк придбав на ринку $62,3 млн, тоді як продав $7,61 млрд.
Як повідомлялося, обсяг інтервенцій Нацбанку в березні знизився до $1,67 млрд з $2,43 млрд у лютому і $3,08 млрд і $3,16 млрд у січні та грудні.
У зв'язку зі значним надходженням зовнішнього фінансування міжнародні резерви України за березень зросли на 10%, або на $3 млрд - до $31,88 млрд.
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