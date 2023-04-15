ЄБА просить Кабмін та НБУ дозволити платити до $3 млн відсотків на місяць міжнародним кредиторам

Європейська бізнес асоціація (ЄБА) звертається до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, голови НБУ Андрія Пишного та першого віце-прем'єра Юлії Свириденко із закликом частково зняти заборону на сплату процентних платежів у рамках зобов'язань перед міжнародними кредиторами, встановивши лім млн або 1/5 частини (що з них менше) за одним договором протягом місяця, повідомила прес-служба ЄБА у п'ятницю.

У ЄБА наголосили, що неможливість переказу коштів іноземним кредиторам може потенційно призвести до дефолту перед ними, а така ситуація дуже негативно вплине як на фінансовий стан компаній, так і на репутацію українських емітентів.

У свою чергу, дефолт компаній може призвести до вимог з боку інвесторів щодо дострокового погашення всієї суми боргу та ініціювання судових процесів з можливістю блокування активів та операцій.

"Уряд та Мінфін планують продовжити платити за своїми зобов'язаннями та бажають зберегти конструктивні відносини з кредиторами, щоб після війни мати можливість залучати кошти для відновлення України. Українському бізнесу також важливо зберегти репутацію надійного партнера перед міжнародними фінансовими установами", - зазначається у релізі.

У ЄБА додали, що це дозволить бізнесу брати додаткові кредити на вигідних умовах під час відновлення України.

Асоціація нагадала, що на самому початку війни НБУ у 2022 році прийняв постанову №18 про роботу банківської системи в період військового стану, пунктом 14 якого банкам забороняється здійснювати операції з транскордонного переведення валюти з України на кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях/іноземній. валюти.

В ЄБА наголосили, що обмеження, накладені ухвалою №18, суттєво ускладнили також роботу міжнародних платіжних систем на території України.