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Бізнес отримав гранти на 280 мільйонів для розвитку переробки з початку року, – Мінекономіки
Із початку 2023 року 61 переробне підприємство отримало гранти від держави для розвитку на загальну суму 282 млн грн.
"Розвиток переробки - стратегічна мета Уряду, ми інвестуємо в цей напрямок, щоб виготовляти та експортувати більше готової продукції з більшою часткою доданої вартості. Через грантові програми "єРобота" ми надаємо фінансову підтримку переробним підприємствам, щоб активізувати роботу галузі. Із початку цього року 61 переробне підприємство отримало від держави гранти загалом на 282 млн грн. Розвиваючи свій бізнес, підприємці створять близько 900 нових робочих місць", - повідомила перша віцепрем'єр-міністерка, міністерка економіки Юлія Свириденко.
За грантовою програмою для переробних підприємств "Новий рівень" підприємці можуть отримати грант до 8 млн грн на розвиток бізнесу. При цьому обов'язковою умовою надання коштів є створення отримувачем гранту нових робочих місць, зокрема, він зобов'язаний створити від 25 робочих місць.
У 2022 році гранти на розвиток переробних підприємств отримали 178 підприємців на майже 1 млрд грн.
Нагадаємо, урядовий проект "єРобота" включає грантові програми, спрямовані на стимулювання підприємницької діяльності та створення робочих місць. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства.
Подати заявку на отримання гранту можуть як діючі підприємці, так і люди, що не мають досвіду ведення бізнесу. Наразі прийом заявок на всі напрямки програми "єРобота" триває. Подача заявки здійснюється через портал "Дія".
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