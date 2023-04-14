Європейські акції налаштовані на тижневе зростання на тлі прогнозу інфляції у США

Європейські акції зросли на початку торгів у п'ятницю, при цьому індекс STOXX 600 зріс п'яту сесію поспіль, оскільки зросли очікування на те, що Федеральна резервна система США може незабаром завершити підвищення відсоткових ставок.

Азіатські акції зросли після того, як Валютне управління Сінгапуру (MAS) здивувало багатьох, залишивши політику без змін, заявивши, що вже розпочате посилення забезпечить різке уповільнення інфляції наприкінці цього року.

Інвестори робили ставки на те, що ФРС підвищить ставки тільки ще раз у своїй кампанії з підвищення ставок після того, як дані щодо цін виробників США та дані щодо ринку праці в четвер вказали на зниження інфляції. Це сталося після того, як дані CPI у середу показали невелике зростання споживчих цін у США у березні.

"Ризик того, що ФРС доведеться перестаратися і здійснити жорстку посадку у своїй боротьбі з інфляцією, зменшився", - сказав Хольгер Шмідінг, головний економіст Berenberg. "Це лежить в основі ... загального настрою на ринках щодо ризику".

"Ринки очікують, що цього літа розрив у ставках між ФРС та ЄЦБ ще більше скоротиться", - додав він, пославшись на очікування подальшого підвищення ставок Європейським центральним банком.

О 08:29 за Грінвічем індекс MSCI World Equity виріс за день на 0,2%, наблизившись до найвищого рівня із середини лютого.

STOXX 600 зріс на 0,4% на п'ятий день поспіль, а за тиждень зріс на 1,5%.

Лондонський FTSE 100 зріс на 0,3%.

Євро виграв від очікувань того, що ЄЦБ продовжить підвищувати ставки після того, як дані у четвер показали, що обсяг промислового виробництва єврозони в лютому був вищим, ніж очікувалося.

Євро виріс на 0,1% за день до 1,10565 долара, раніше досягнувши максимуму приблизно за рік, тоді як доходність європейських державних облігацій мала зрости на тиждень.

Базова прибутковість 10-річних облігацій Німеччини склала 2,379%, що відповідає зростанню приблизно на 20 базисних пунктів за тиждень загалом - це найбільше тижневе зростання 2023 року.

Індекс долара США трохи знизився до 100,91, продемонструвавши зниження п'ятого тижня поспіль.

Ціни на нафту впали після того, як західний орган з нагляду за енергетикою попередив, що скорочення видобутку може погіршити дефіцит пропозиції нафти та нашкодити споживачам, але ф'ючерси на нафту марки Brent та ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate, як і раніше, налаштовані на четвертий. зростання.

Інвестори в даний час готуються до доходів від Citigroup Inc, Wells Fargo та JPMorgan Chase & Co, які можуть перевірити бичачий настрій з огляду на недавній стрес у секторі.

"Ми стежитимемо за звітами банків про доходи, щоб стежити за обговореннями депозитів, стандартів кредитування та будь-яких коригувань банківського фінансування, які можуть бути заплановані, включаючи додатковий продаж боргу", - сказали аналітики NatWest Markets.

Інвестори також чекають на дані з роздрібних продажів у США, які мають бути опубліковані пізніше в п'ятницю.