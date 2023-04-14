Долар падає до річного мінімуму, оскільки охолодження інфляції спричиняє очікування паузи ФРС

Долар США впав до річного мінімуму щодо кошика валют у п'ятницю, тоді як євро досяг річного піку, оскільки трейдери посилили очікування швидкого припинення циклу підвищення процентної ставки Федеральною резервною системою США на тлі ознак уповільнення інфляції.

Дані Міністерства праці США в четвер показали, що індекс цін виробників (PPI) впав минулого місяця максимально майже за три роки. Звіт було оприлюднено наступного дня після того, як дані щодо інфляції вказали на помірність споживчих цін.

Долар США знову впав у п'ятницю, а індекс долара США, який вимірює валюту до шести основних валют, опустився приблизно до річного мінімуму 100,78.

Наразі він перебуває на 0,15% нижче на рівні 100,82 і наближався до тижневого зниження більш ніж на 1%, найкрутішого падіння з січня.

Тим часом євро виріс до нового річного максимуму в $1,1075, перевищивши попередній максимум четверга.

Єдина валюта зросла на 0,2% до $1,1070 і перебуває на шляху до тижневого зростання більш ніж на 1,5%.

"Найпростіший спосіб висловити негативне ставлення до долара - це євро", - сказав Рей Аттрілл, голова відділу валютної стратегії Національного банку Австралії.

«Значне несподіване зниження PPI в США змусило людей трохи більше повірити на думку, що ФРС (скоро) здасться і (зміцнило) впевненість у тому, що інфляція дозволить ФРС знизити ставки до закінчення періоду рік."

Так само британський фунт досяг 10-місячного максимуму в 1,2545 долара і востаннє піднявся на 0,14% до 1,25405 долара.

Грошові ринки оцінюють із 69-відсотковою ймовірністю того, що ФРС підвищить відсоткові ставки на 25 базисних пунктів наступного місяця, хоча з липня до кінця року також прогнозується низка скорочень, при цьому ставки у грудні вбачаються близько 4,3%.

До ознак того, що глобальний інфляційний тиск слабшає, додався несподіваний сплеск китайського експорту, який у березні зріс на 14,8% порівняно з тим же місяцем роком раніше, приголомшивши економістів, які, в опитуванні Reuters, передбачили падіння на 7,0%.

Оптимістичні дані Китаю, поряд із сильним звітом про зайнятість в Австралії за березень, у п'ятницю підтримували австралійський долар на рівні близько $0,6783, піднявшись на 1,3% на попередній сесії на тлі публікації даних. Австралійський і новозеландський долари часто використовуються як ліквідні замінники китайського юаня.

"Це був майже ідеальний позитивний шторм для австралійця", - сказав Аттрілл. «Починаючи з показників зайнятості... та показників торгівлі Китаю, які виглядали винятково добре.

«Ви додайте до цього слабкість долара зі вчорашніх даних та позитивне ставлення до ризику, і це була (безліч) хороших новин для австралійця».

Новозеландський долар також додав 0,19% до 0,6309 долара після зростання на 1,3% у четвер.

В Азії японська єна трохи виросла до 132,47 за долар, тоді як офшорний юань додав понад 0,5% до 6,8327 за долар.