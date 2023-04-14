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Азіатські акції зростають, оскільки ринки очікують на закінчення підвищення ставок
08:25 14.04.2023 |
Більшість азіатських фондових ринків зросли в п'ятницю, оскільки зниження інфляції спонукало зростання очікувань того, що глобальні центральні банки утримаються від подальшого посилення політики, хоча побоювання уповільнення економічного зростання обмежували зростання.
Грошово-кредитне управління Сінгапуру стало останнім із зростаючого списку центральних банків, які призупинили майбутні підвищення процентних ставок. Цей крок він також зробив після того, як дані показали, що економіка Сінгапуру в першому кварталі 2023 року сповільнилася більше, ніж очікувалося.
Нічні дані з США показали, що інфляція індексу цін виробників у березні продовжила знижуватись. Дані, що з'явилися наступного дня після падіння індексу споживчих цін, посилили надії на неминучу паузу у циклі підвищення процентної ставки Федеральної резервної системи. Ціни на ф'ючерси ФРС показують, що ринки розраховують на ще одне підвищення ставок ФРС у травні, за яким буде червнева пауза.
Перспектива призупинення глобального підвищення ставок підтримала азіатські ринки: китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite зросли на 0,3% та 0,2% відповідно. Ці два показники також підтримали несподіваним відновленням експорту, що може свідчити про більш значне відновлення економіки країни.
Гонконгський індекс Hang Seng не змінився, оскільки цього тижня місцеві технологічні важкоатлети зазнали різких втрат.
Японський Nikkei 225 підскочив на 1%, враховуючи, що позиція Банку Японії набагато голубиніша, ніж у більшості інших центральних банків.
Сінгапурський індекс Straits Times виріс на 0,3%, тоді як південнокорейський KOSPI та австралійський ASX 200 додали по 0,5% кожен.
Рішення Грошово-кредитного управління Сінгапуру про припинення підвищення процентної ставки в майбутньому було ухвалено невдовзі після аналогічних дій кількох регіональних партнерів, включаючи Індію, Південну Корею, Філіппіни та Австралію.
Ця тенденція виникає на тлі уповільнення економічного зростання, а також зниження інфляції порівняно з піковими значеннями, що спостерігалися у 2022 році. Більшість регіональних центральних банків різко підвищили відсоткові ставки до 2022 року, щоб стримати зростання інфляції.
Але зараз ринки побоюються, що високі відсоткові ставки вплинуть на економічне зростання цього року. Нещодавні показники вже вказують на уповільнення активності, яка може погіршитися, оскільки у найближчій перспективі темпи залишаться відносно високими.
Сигнали від ФРС також показали, що політики побоюються «м'якої» рецесії в США цього року, яка потенційно може поширитись на інші регіони.
Таким чином, ринки, як і раніше, насторожено ставляться до ризикованих активів, що обмежило зростання на азіатських ринках у п'ятницю. Регіональні акції також значною мірою ігнорували позитивні сигнали індексів Уолл-Стріт.
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