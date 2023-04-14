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Золото продовжує зростати на тлі зниження інфляції. Очікується, що тиждень буде вдалим
08:13 14.04.2023 |
Ціни на золото у п'ятницю зросли четверту сесію поспіль після появи нових ознак зниження інфляції в США, тоді як постійні побоювання рецесії 2023 року також підтримали попит на жовтий метал як прихісток.
Дані в четвер показали, що інфляція індексу цін виробників у США зростала повільнішими темпами у березні, після того, як дані показали, що інфляція споживчих цін також знизилася. Показання посилили очікування, що інфляція відступає, що може викликати менш яструбину позицію Федерального резерву.
Долар упав майже до річного мінімуму після публікації даних, тоді як доходність казначейських облігацій також знизилася, що принесло користь цінам на золото.
Попит на жовтий метал як безпечний притулок також був підвищений кількома попередженнями про рецесію в США цього року, перспектива якої також означає менш яструби дії з боку ФРС.
Спотове золото на 22:16 за східним часом (2:16 за Грінвічем) зросло на 0,3% до 2046,61 долара за унцію, а ф'ючерси на золото зросли на 0,3% до 2060,75 долара за унцію. Обидва інструменти були налаштовані на зростання четвертий день поспіль, а також на тижневе зростання майже на 2% кожен.
Золото минулого місяця було на підйомі, оскільки побоювання банківської кризи спричинили потоки-прихістку в жовтий метал.
У той час як втручання регулюючих органів допомогло розвіяти побоювання щодо більш широкої кризи, крах кількох банків США призвів до менш яструбиної позиції ФРС на ринках, а також до потенційної рецесії цього року через економічний тиск з боку високих процентних ставок.
Ціни на ф'ючерси ФРС показують, що ринки розраховують на ще одне підвищення ставок ФРС у травні, за яким піде ймовірна пауза у червні.
Перспектива менш яструбиної політики ФРС вигідна золоту, враховуючи, що вищі відсоткові ставки підвищують альтернативну вартість володіння нерентабельними активами.
Інші дорогоцінні метали також виросли у п'ятницю і були налаштовані на сильний тиждень. Ф'ючерси на платину зросли на 0,6% до 1069,15 доларів за унцію, а ф'ючерси на срібло зросли на 0,9% до 26,148 доларів за унцію.
Серед промислових металів ціни на мідь різко зросли завдяки послабленню долара. Настроям щодо червоного металу також сприяв оптимізм щодо відновлення попиту в Китаї, найбільшому імпортері.
Ф'ючерси на мідь зросли на 1% до $4,1680 за фунт, і цього тижня мали зрости майже на 4%.
У той час як імпорт міді до Китаю впав на 19% у березні, ширше поліпшення імпорту країни призвело до ставки на те, що попит на сировинні товари також зросте в найближчі місяці.
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