Волл-стріт закрилася на підйомі, тому що дані щодо інфляції підживлюють надії стосовно ФРС

Фондові індекси США різко зросли у четвер, оскільки економічні дані показали зниження інфляції та ослаблення ринку праці, що посилило оптимізм щодо того, що Федеральна резервна система може наближатися до кінця свого агресивного циклу підвищення процентних ставок.

Всі три основні фондові індекси США зросли більш ніж на 1%, при цьому чутливі до процентних ставок мегакапіталізації, включаючи Apple Inc, Microsoft Corp і Amazon.com, забезпечили найбільший потенціал зростання і підштовхнули технологічний Nasdaq майже на 2%, що є найбільшим одноденним відсотковим стрибоком майже за місяць.

Дані, опубліковані до фінального дзвінка, показали різкіше, ніж очікувалося, зниження цін виробників і нові заявки на допомогу з безробіття. Обидва показники перевищили консенсус-прогнози. Вони сигналізують про те, що яструбиний шквал підвищення ставок ФРС, що почався понад рік тому, працює так, як передбачалося.

Ці дані вийшли за стриманим звітом про індекс споживчих цін, який закріпив ймовірність ще одного підвищення ставки на 25 базисних пунктів після завершення засідання Федерального комітету з відкритих ринків наступного місяця.

"Сьогодні ринки зросли після вранішніх даних щодо інфляції, оскільки все, як і раніше, залежить від ФРС, так що насправді все залежить від інфляції", - сказав Девід Картер, фахівець з інвестицій в JPMorgan Private Bank у Нью-Йорку.

"Разом із вчорашніми стриманими даними щодо індека споживчих цін, PPI також передбачає деяке уповільнення інфляції, що може означати швидке припинення посилення ФРС".

Згідно з CME's FedWatch tool, фінансові ринки оцінюють ймовірність того, що центральний банк натисне кнопку паузи і залишить цільову ставку за фондами ФРС в діапазоні від 4,75 до 5,00%, з ймовірністю приблизно один до трьох.

Тепер увага інвесторів зміщується на сезон звітності за перший квартал, який розгорнеться в п'ятницю, коли три великі банки, Citigroup, JPMorgan Chase & Co, Wells Fargo & Co відзвітують.

«Завтрашні банківські доходи можуть дати уявлення про силу регіональних банків та майбутню кредитну діяльність», - додав Картер. «Цікаво буде подивитися, що завтра банки скажуть про майбутнє економічне зростання».

Аналітики очікують, що сукупний прибуток S&P 500 за перший квартал буде на 5,2% нижче за квартал минулого року, що різко відрізняється від зростання на 1,4% у річному обчисленні, що спостерігалося на початку кварталу, згідно з Refinitiv.

Індекс Dow Jones Industrial Average зріс на 383,19 пунктів, або 1,14%, до 34 029,69 пунктів; S&P 500 додав 54,27 пунктів, або 1,33%, до 4146,22 пунктів; а Nasdaq Composite додав 236,94 пунктів, або 1,99%, до 12 166,27.

Серед 11 основних секторів S&P 500 усі, крім нерухомості, завершили сесію у плюсі, при цьому послуги зв'язку та споживчі товари показали найбільше зростання, обидва підскочили на 2,3%.

Акції Delta Air Lines Inc впали на 1,1% після падіння прибутку компанії у першому кварталі.

Акції Harley-Davidson Inc впали на 1,7% після того, як наприкінці квітня виробник мотоциклів оголосив, що фінансовий директор Джина Геттер залишає компанію.

Акції Groupon Inc підскочили на 4,0% після того, як компанія призначила Іржі Понрта наступником Демієна Шмітца на посаді головного фінансового директора.

Акції Netflix Inc зросли на 4,6% після того, як Wedbush заявив, що зростання виручки стрімінгової платформи від нових передплатників може підвищити прибутковість.

Число випусків, що зростають, на NYSE перевищувало кількість падаючих у співвідношенні 2,71 до 1; На Nasdaq співвідношення 2,55 до 1 сприяло зростанню.

S&P 500 показав 12 нових 52-тижневих максимумів та один новий мінімум; Nasdaq Composite зафіксував 69 нових максимумів та 140 нових мінімумів.

Обсяг на біржах США становив 10,40 млрд акцій порівняно із середнім показником 11,51 млрд за останні 20 торгових днів.