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Воррен Баффет назвав біткоїн «токеном для азартних ігор»
18:49 13.04.2023 |
Мільярдер Воррен Баффет вважає криптовалютний ринок азартною грою. Про це він заявив в інтерв'ю CNBC.
«Був вибух азартних ігор. Мені подобається робити ставки, коли я дивлюся футбольний матч. Це робить гру цікавішою. Утім, я не хочу заробляти на життя таким чином», - прокоментував Баффет.
За його словами, людям подобається думка про швидкий заробіток за один день. Мільярдер назвав таку поведінку «інстинктом гемблінга».
У 2022 році Баффет зізнався, що відмовився від покупки біткоїнів за ціною $25, оскільки не бачить в першій криптовалюті цінності.
Нагадаємо, що представники компанії Баффета Berkshire Hathaway вважають, що цифрові активи слід заборонити у США.
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