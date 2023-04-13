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Воррен Баффет назвав біткоїн «токеном для азартних ігор»

18:49 13.04.2023 |

Фінанси

 

Мільярдер Воррен Баффет вважає криптовалютний ринок азартною грою. Про це він заявив в інтерв'ю CNBC.

«Був вибух азартних ігор. Мені подобається робити ставки, коли я дивлюся футбольний матч. Це робить гру цікавішою. Утім, я не хочу заробляти на життя таким чином», - прокоментував Баффет.

За його словами, людям подобається думка про швидкий заробіток за один день. Мільярдер назвав таку поведінку «інстинктом гемблінга».

У 2022 році Баффет зізнався, що відмовився від покупки біткоїнів за ціною $25, оскільки не бачить в першій криптовалюті цінності.

Нагадаємо, що представники компанії Баффета Berkshire Hathaway вважають, що цифрові активи слід заборонити у США.


Воррен Баффет назвав біткоїн «токеном для азартних ігор»

 
За матеріалами: forklog.com.ua
Ключові теги: bitcoin
 

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