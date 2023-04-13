Акції та золото надихаються картиною інфляції в США, тоді як долар падає

Світові акції зросли в четвер, тоді як долар тримався близько двомісячного мінімуму після того, як дані щодо інфляції в США показали, що Федеральна резервна система може незабаром закінчити підвищення процентних ставок, що, у свою чергу, утримувало золото вище 2000 доларів за унцію.

Євро сягнув 2,5-місячного максимуму на рівні 1,103 долара. Інвестори позитивно ставляться до Європи, де в середу акції «блакитних фішок» досягли піку за два десятиліття, і вважають, що європейським центральним банкам доведеться бути суворішим довше, ніж їхнім американським колегам, щоб приборкати зростання цін.

Більш широкий індекс STOXX 600 виріс на 0,3% завдяки акціям LVMH, які досягли рекордного рівня після того, як рітейлер предметів розкоші повідомив про швидке зростання продажів у Китаї в першому кварталі 2023 року. Лондонський індекс FTSE 100 відстав від решти регіону після того, як дані показали, що у британській економіці у лютому спостерігалася стагнація.

Після довгих вихідних у більшості країн світу цей тиждень буде досить насиченим з погляду економічних даних. Ще належить дізнатися ціни виробників у США та роздрібні продажі, які можуть допомогти сформувати очікування щодо того, що ФРС може зробити на своєму травневому засіданні.

«Якщо це станеться, як очікується, або нижче, цього може бути достатньо, щоб ринки почали дисконтувати меншу ймовірність підвищення ставки ФРС на травневому засіданні, але це також може вимагати, щоб роздрібні продажі впали, що стане відомо завтра», - головний глобальний економіст ADM Investor Services. - сказав Марк Оствальд.

Опубліковані у вівторок дані про споживчу інфляцію у США показали, що у березні ціни практично не зросли. Річний загальний показник зростання інфляції в США у 5% був найнижчим з травня 2021 року і знизився з 9,1% у червні минулого року.

Незважаючи на те, що базовий індекс споживчих цін залишається стабільним на рівні 5,6% у річному обчисленні, а протокол засідання ФРС минулого місяця показує, що учасники виявляють обережність щодо посилення умов кредитування після березневих хвилювань у банківському секторі, ринки занепокоєні.

«Погляди ринку трохи розходяться в думках щодо того, чи буде це «яструбине утримання» чи «голубине зростання», - каже Анінда Мітра, голова відділу макроекономічних та інвестиційних стратегій в Азії у BNY Mellon Investment Management, маючи на увазі засідання ФРС наступного місяця .

"Як не подивися на це, швидше за все, це буде не серія походів, швидше за все, це буде ще один, щоб досягти вершини, перш ніж ви почнете переоцінювати, ви або переоцінюєте зараз, або йдете пішки, а потім переоцінюєте", - сказав він.

Індекс долара знизився на 0,2%, наблизившись до найнижчого рівня за два місяці, тоді як ф'ючерси на акції США зросли на 0,1-0,2%, що вказує на скромне ралі на відкритті.

Проте, враховуючи стурбованість ФРС щодо банків, більша частина уваги цього тижня буде прикута до доходів Citi, Wells Fargo та JP Morgan Chase, які мають бути опубліковані у п'ятницю.

"Це світ грошово-кредитної політики "якщо", тобто чекати і дивитися щодо банківських та фінансових умов", - сказав Сем Райнс, керуючий директор дослідницької фірми CORBŪ в Техасі. "Питання банківського сектора тепер явно входять у функцію реагування".

Прибутковість дворічних казначейських облігацій залишалася стабільною на рівні 3,962% після падіння більш як на 8 базисних пунктів у середу. Що ще більш показово, оскільки інвестори більше шансів на те, що Європейський центральний банк підвищуватиме ставки на більш тривалий термін, розрив між прибутковістю 10-річних казначейських облігацій США та прибутковістю 10-річних німецьких облігацій досяг найвужчого рівня за два роки, відбиваючи більш різке зростання прибутковості у Німеччині.

Головний економіст Goldman Sachs Ян Хаціус висловив оптимізм, наголосивши, що ризики відвертої банківської кризи різко знизилися, оскільки після краху Silicon Valley Bank місяць тому більше не було зколапсованих банків.

Тим не менш, є тиск і попереджувальні знаки, особливо для регіональних кредиторів, оскільки Райнс вказує на Банк Південної Кароліни, який цього тижня відзначив різке зростання вартості депозитів і низьку маржу у своїх доходах за перший квартал.

Золото зросло на 0,64% до 2027 доларів за унцію, що близько до річного максимуму. Більш слабкий долар і перспектива зниження ставок означають, що золото, яке не несе прибутку від володіння, може більш ефективно конкурувати за гроші інвесторів, особливо якщо інфляція виявиться стійкою, враховуючи його репутацію засобу захисту від зростання цін.

Австралійський долар зріс на 0,6% на тлі несподіваного зростання як китайського експорту, яке зросло на 14,8% порівняно з березнем минулого року, так і внутрішніх австралійських робочих місць.

Основні фондові індекси Китаю були трохи в мінусі, і аналітики заявили, що несподіване зростання експорту в березні навряд чи буде стійким з огляду на послаблення світового попиту.

Акції китайських технологічних компаній впали після того, як Financial Times повідомила, що SoftBank продає свою частку в Alibaba, слідом за нідерландським інвестором Prosus, який повідомив про продаж своєї частки в Tencent у середу. Акції Alibaba впали на 5% на одному етапі, але пізніше скоротили втрати і закрилися на 2% нижче. На премаркеті у США вони зросли приблизно на 1,8%.