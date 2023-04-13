ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 13.04.23

Падіння попиту на ноутбуки на початку 2023 року змусило Apple на деякий час призупинити виробництво чипів M2. Як стало відомо, продажі компанії з Купертіно в першому кварталі впали більш ніж на 40%, якщо порівняти з аналогічним періодом 2022 року.