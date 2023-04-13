Долар слабшає, оскільки зниження інфляції США наближає кінець підвищення ставок ФРС

Долар залишався пригніченим на азіатських торгах у четвер після послаблення напередодні, оскільки нижчі, ніж очікувалося, дані щодо інфляції в США посилили очікування того, що посилення грошово-кредитної політики Федеральної резервної системи завершиться наступного місяця останнім підвищенням процентної ставки.

Індекс долара, який вимірює валюту по відношенню до шести основних валют, впав за ніч на 0,6% і загрозливо наблизився до нового двомісячного мінімуму на азіатській сесії, перш ніж відіграти деякі втрати. Наразі індекс зріс на 0,069% до 101,53 пункту і вже п'ятий тиждень залишається на курсі сталих втрат.

Індекс споживчих цін зріс на 0,1% минулого місяця після зростання на 0,4% у лютому, при цьому зниження цін на бензин було компенсовано вищими витратами на оренду. Економісти, опитані агентством Reuters, прогнозували зростання індексу споживчих цін у березні на 0,2%.

"В той час як тенденції дезінфляції зберігаються і розширюються за основними, базовими та супербазовими показниками, звіт CPI навряд чи дає повну інформацію про інфляцію", - кажуть стратеги Saxo Markets.

Саймон Харві, керівник відділу валютного аналізу в Monex Europe, сказав, що дані показують, що базовий попит в економіці США залишається досить значним, щоб підтримувати інфляцію вище за цільовий рівень ФРС в 2%.

"Це не тільки посилює необхідність подальшого підвищення ставки, але й не обов'язково представляє перспективи внутрішнього попиту, який ось-ось капітулює перед неминучим посиленням кредитних стандартів та падінням споживчих настроїв", - сказав Харві.

Тим часом протоколи останнього засідання ФРС у березні показали, що кілька політиків Федеральної резервної системи розглядали можливість призупинення підвищення процентних ставок після банкрутства двох регіональних банків, але дійшли висновку, що необхідно боротися з високою інфляцією.

Протоколи також показали прогнози персоналу щодо помірної рецесії наприкінці цього року.

За даними CME FedWatch Tool, ФРС підвищила відсоткові ставки на 25 базисних пунктів у березні, і ринки оцінюють 70-відсоткову ймовірність ще одного підвищення на 25 базисних пунктів у травні, перш ніж знизити ставки до кінця року.

Президент Федерального резервного банку Сан-Франциско Мері Дейлі в середу заявила, що, хоча економічна міць США, напруженість на ринку праці та занадто висока інфляція припускають, що ФРС має «додаткову роботу» щодо підвищення ставок, інші фактори, включаючи посилення кредитних умов, можуть бути аргументом на користь паузи в підвищенні ставок.

«Загальний індекс споживчих цін сповільнився більше, ніж очікувалося, у той час як ФРС наближається до кінця свого циклу посилення, а зростання не гаряче, але й не холодне, що призводить до ситуації, схожої на «золотовласку», - сказав Крістофер Вонг, валютний стратег OCBC у Сінгапурі.

Увага інвесторів тепер перейде на роздрібні продажі, що будуть оприлюднені в п'ятницю, щоб оцінити, як це вплинуло на споживчі витрати.

Євро виріс на 0,02% до 1,0991 долара, досягнувши під час сесії більш ніж двомісячного максимуму в 1,1005 долара. Валюта підскочила на 0,7% у середу, і це буде п'ятий тиждень поспіль, оскільки трейдери зробили ставку на те, що Європа залишиться на шляху посилення грошово-кредитної політики довше.

Японська ієна ослабла на 0,05% до 133,21 за долар, тоді як фунт стерлінгів востаннє торгувався на рівні 1,249 долара, піднявшись на 0,07% за день, додавши приблизно 0,5% у середу.

Австралійський долар зріс на 0,33% до 0,671 долара після того, як звіт про зайнятість підкріпив аргументи на користь чергового підвищення процентних ставок і підштовхнув дохідність облігацій нагору.

Новозеландський долар подешевшав на 0,08% до 0,622 долара.

У криптовалютах біткойн востаннє зріс на 0,41% до 30 091,14 доларів. Ефіріум зріс на 0,34% - до 1915,38 долара.