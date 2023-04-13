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Золото дорожчає на тлі зниження інфляції та посилення побоювань щодо рецесії
08:10 13.04.2023 |
Ціни на золото зросли на азіатських торгах у четвер, оскільки м'якіші, ніж очікувалося, дані щодо інфляції в США збільшили ставки на скорішу паузу у підвищенні ставок Федеральною резервною системою, тоді як побоювання з приводу рецесії також підтримали покупки-прихістку.
Цього тижня жовтий метал ще вище піднявся за позначку в 2000 доларів і тепер знаходиться приблизно на 50 доларів нижче за рекордний максимум 2020 року. М'якіші, ніж очікувалося, дані щодо споживчої інфляції в США стали спусковим гачком для останнього ралі золота, оскільки ринки почали оцінювати ймовірність того, що ФРС призупинить цикл підвищення ставок вже в червні.
Протоколи березневого засідання ФРС показали, що політики розглядають можливість припинення підвищення ставок. Але вони також побоювалися «м'якої рецесії» наприкінці цього року після банківської кризи і через те, що зростання відсоткових ставок стримує економічне зростання.
Спотове золото зросло на 0,1% до 2017,86 долара за унцію, а ф'ючерси на золото зросли на 0,4% до 2032,05 долара за унцію о 22:44 за східним часом (2:44 за Грінвічем). Обидва інструменти налаштовані на зріст третій день поспіль.
Крах кількох американських банків у березні спровокував місячне ралі золота, оскільки трейдери кинулися до традиційних активів-прихістків.
Хоча побоювання з приводу банківської кризи, що насувається, з тих пір вщухли, попит на жовтий метал залишався відносно високим на тлі побоювань, що економіка США може скоротитися цього року. Протокол ФРС посилив ці побоювання.
Ознаки погіршення економічних умов, ймовірно, вплинуть на ціни на золото, так само як і слабкість долара і прибутковість казначейських облігацій США. Долар упав після даних про інфляцію в середу і торгувався близько двохмісячного мінімуму.
Ціни на інші дорогоцінні метали у четвер були дещо різноспрямованими після сильного зростання цього тижня. Ф'ючерси на платину залишилися без змін на рівні 1028,60 доларів за унцію, а ф'ючерси на срібло зросли на 0,8% до 25,675 доларів за унцію.
Серед промислових металів ціни на мідь не змінилися, оскільки перспектива рецесії значною мірою переважила позитивні сигнали від слабшого долара та можливого призупинення підвищення процентних ставок.
Ф'ючерси на мідь стабілізувалися на рівні 4,070 дол. за фунт.
В даний час основна увага приділяється даними про торгівлю Китаю, які повинні бути опубліковані пізніше цього ж дня, щоб отримати більше інформації про найбільшого у світі імпортера міді. Ряд слабших, ніж очікувалося, показників з Китаю викликав побоювання з приводу нерівномірного відновлення економіки країни цього року.
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